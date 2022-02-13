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李登輝培育台灣和牛 首家源興牛火鍋餐廳開張

中央社台北13日電
台灣前總統李登輝培育的台灣和牛以「源興牛」為名上市，首家「源牛」火鍋餐廳13日在台北小巨蛋商圈開幕，研發團隊有信心比日本和牛更好吃。（源興居生技提供/中央社）
台灣前總統李登輝培育的台灣和牛以「源興牛」為名上市，首家「源牛」火鍋餐廳13日在台北小巨蛋商圈開幕，研發團隊有信心比日本和牛更好吃。（源興居生技提供/中央社）

台灣前總統李登輝培育的台灣和牛以「源興牛」為名上市，這也是李登輝送給台灣人的禮物，首家「源牛」火鍋餐廳今天在台北小巨蛋商圈開幕，研發團隊有信心比日本和牛更好吃。

李登輝過世前，成立源興居生技股份有限公司，也是台灣唯一研發台灣本地和肉牛的產業公司。源興居生技日前宣布，經日本顧問及台灣畜產顧問多年的研發，已研發出最適合台灣人口感的台灣和牛肉，肉質甜美且具有奶香味，保水性佳，全熟也不柴澀，口感超越美牛，也比日本和牛好吃。

源興居生技公司董事長劉泰英在源牛餐廳開幕致詞時表示，台灣的肉牛95%靠進口，讓台灣有自己的和牛，是李登輝晚年的最後遺願，他接下重任後，展開一連串的配種、飼育、繁殖，再從肉品處理、菜色研發改良到副產品開發，都是許多專家與同仁共同努力的結果，源興牛價格親民，就是要讓更多民眾品嚐到台灣和牛的香味與美味。

首家源牛餐廳主要提供火鍋及各式源牛手路菜，另外也銷售牛排、牛肉調理包及牛乳製品。

源興居生技表示，李登輝在陽明山擎天崗收購二戰前日本人放牧的「但馬牛」，他希望發揮農經專長，培育出台灣的和牛，出產比日本更好吃的和牛品質，並以新北三芝故居「源興居」為名，命名為「源興牛」。

李登輝收購的擎天崗但馬牛，經過血液及基因檢測結果被認定為原原種但馬牛，因在長期近親繁殖下產生「基因純化」現象，保留了日本但馬牛的原始基因庫，研究結果曾登上日本畜產學會報。

日本 檢測

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