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傳中國軍機闖入台灣東沙領空 台空軍否認

記者洪哲政／台北報導
傳中國軍機闖入台灣東沙領空。 製表╱洪哲政
傳中國軍機闖入台灣東沙領空。 製表╱洪哲政

繼月初台灣國軍東引島防區發生中國航機闖入管制空域事件後，一批中國軍機前天疑似闖入台灣東沙島「領空」，空軍戰管遭民間側錄到對中國軍機實施廣播驅離時，高喊：「你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」台空軍司令部昨表示，經查當天（12日）中國軍機並未進入台東沙領空，廣播內容為預警性驅離作為。

空軍司令部昨發布西南空域空情動態，當日計有運八反潛機、殲11戰機各一架次、殲16戰機三架次進入台灣防空識別區西南角，按空軍公布的航跡示意圖，以殲16戰機最接近東沙島空域，但圖示顯未達進入東沙島「領空」。

‧民間側錄 12日空軍廣播內容

根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」側錄12日台灣空軍在南部空域的無線電廣播抄件內容顯示，12時30分有一批中國軍機接近東沙島，台方戰管人員向中國軍機喊話：「中華民國空軍廣播，東沙南面空域高度5100公尺的中共軍機注意：你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

‧抄件顯示 中國軍機進入12浬領空

東沙島的「領空」定義，是比照台灣本島畫定12浬領空。空軍喊話抄件顯示，該批中國軍機顯然進入台灣12浬領空。

台空軍司令部與國防部向來不公開證實民間側錄獲得的驅離廣播抄件內容。據了解，台空軍戰管驅離喊話稿件內容，每一批均須經在空軍聯合作戰指揮中心（JAOC）當值的空軍作戰指揮官或副指揮官核定。中國軍機進入台灣防空識別區時，驅離廣播稿慣向中國軍機警告稱「你已進入我空域」；軍方私下宣稱，當日戰管參謀人員廣播一時「口誤」，將「你已接近我領空」誤稱為「你已進入我領空」。

中國空軍對台外島防務壓力漸增，台灣國軍目前以移地訓練為由，在東沙島增駐海軍陸戰隊加強連、海軍銳鳶無人機系統與陸軍蜂眼雷達等組成聯合部隊。蜂眼雷達能360度偵蒐目標，可以導引鷹式、AIM-120地空飛彈與劍二陸射型，還具掃描帶追蹤（TWS）功能，偵蒐距離可達60至80公里。

但台東沙島上防空飛彈目前為海陸部隊配備的DMS雙聯裝刺針防空飛彈，有效射程僅4800公尺，啟動戰備同樣須由JAOC下令，而東沙遠程防空須由本島南部天弓三型防空飛彈或在空機掩護。

驅離 中華民國 國防部

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