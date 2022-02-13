傳中國軍機闖入台灣東沙領空 台空軍否認

傳中國軍機闖入台灣東沙領空。 製表╱洪哲政

繼月初台灣國軍東引島防區發生中國航機闖入管制空域事件後，一批中國軍機前天疑似闖入台灣東沙島「領空」，空軍戰管遭民間側錄到對中國軍機實施廣播驅離 時，高喊：「你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」台空軍司令部昨表示，經查當天（12日）中國軍機並未進入台東沙領空，廣播內容為預警性驅離作為。

空軍司令部昨發布西南空域空情動態，當日計有運八反潛機、殲11戰機各一架次、殲16戰機三架次進入台灣防空識別區西南角，按空軍公布的航跡示意圖，以殲16戰機最接近東沙島空域，但圖示顯未達進入東沙島「領空」。

‧民間側錄 12日空軍廣播內容

根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」側錄12日台灣空軍在南部空域的無線電廣播抄件內容顯示，12時30分有一批中國軍機接近東沙島，台方戰管人員向中國軍機喊話：「中華民國 空軍廣播，東沙南面空域高度5100公尺的中共軍機注意：你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

‧抄件顯示 中國軍機進入12浬領空

東沙島的「領空」定義，是比照台灣本島畫定12浬領空。空軍喊話抄件顯示，該批中國軍機顯然進入台灣12浬領空。

台空軍司令部與國防部 向來不公開證實民間側錄獲得的驅離廣播抄件內容。據了解，台空軍戰管驅離喊話稿件內容，每一批均須經在空軍聯合作戰指揮中心（JAOC）當值的空軍作戰指揮官或副指揮官核定。中國軍機進入台灣防空識別區時，驅離廣播稿慣向中國軍機警告稱「你已進入我空域」；軍方私下宣稱，當日戰管參謀人員廣播一時「口誤」，將「你已接近我領空」誤稱為「你已進入我領空」。

中國空軍對台外島防務壓力漸增，台灣國軍目前以移地訓練為由，在東沙島增駐海軍陸戰隊加強連、海軍銳鳶無人機系統與陸軍蜂眼雷達等組成聯合部隊。蜂眼雷達能360度偵蒐目標，可以導引鷹式、AIM-120地空飛彈與劍二陸射型，還具掃描帶追蹤（TWS）功能，偵蒐距離可達60至80公里。

但台東沙島上防空飛彈目前為海陸部隊配備的DMS雙聯裝刺針防空飛彈，有效射程僅4800公尺，啟動戰備同樣須由JAOC下令，而東沙遠程防空須由本島南部天弓三型防空飛彈或在空機掩護。