全球通膨延燒 台蛋荒未解 又爆衛生紙搶購

預期物價上漲，民眾紛紛搶購民生用品。（記者劉學聖／攝影）

全球性通膨延燒台灣，元月消費者物價指數 （CPI）連六個月破「2」，不少民眾搶蛋又搶購衛生紙，已有賣場緊急下達限購令；麵包漲幅也達4.4％，創近43個月新高。麵粉、奶油、堅果、果乾、包材全部上漲，近日蛋荒更是雪上加霜，烘焙製品的麵包、蛋糕漲勢短期內難停歇。

自從全台大缺蛋，不少民眾天天到傳統市場搶蛋，網路上也熱議蛋價，早餐店加顆蛋過去只要加10元台幣（約0.36美元），如今平均多上12至20元台幣不等，也讓民眾擔憂「物價回不去了。」彰化則傳出消費者「預購」，不過員林市曾姓攤商說，都快調不到雞蛋 來賣了，怎可能接受預購，那是蛋農給親朋好友的特別福利 。

國際原物料價格節節高升，台灣衛生紙大廠紛紛喊漲，永豐實公告2月下旬將旗下品牌衛生紙調漲8%，知名美式賣場出現搶購衛生紙人潮，人手一串賣場自有品牌衛生紙，甚至兩推車都堆滿衛生紙，美式賣場緊急規定每名會員限購一串，仍然買氣火熱，抵擋不住預期性恐慌。

「早就注意全球性通膨，陸續買衛生紙囤放備用。」彰化市林姓家庭主婦說，衛生紙和紙巾都是消耗品，體積龐大占空間，不可能買一屋子衛生紙，她家倉庫已有十多串衛生紙和紙巾，能用多久就用多久。

繼雞蛋、衛生紙喊漲後，嬰兒用尿布也傳出因國際原物料供給吃緊，擬調漲10%，令不少爸媽大為緊張，擔心開銷增加。

不過，大賣場業者表示，目前除了雞蛋，其他種類商品大致齊全，未見搶購或供應商喊漲情形。有民眾表示，先前衛生紙喊漲的時候已經有搶購一些，到現在還沒有用完，尿布有使用期限，囤貨不見得是好事。