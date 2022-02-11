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祖父母不再「分內外」 台教育部國語辭典因性別平等改內容

中央社台北11日電
台灣教育部國語辭典將外祖父、外祖母的解釋調整，加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。（圖取自台教育部國語辭典簡編本網頁dict.concised.moe.edu.tw）
台灣教育部國語辭典將外祖父、外祖母的解釋調整，加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。（圖取自台教育部國語辭典簡編本網頁dict.concised.moe.edu.tw）

台灣教育部線上辭典因編修年代較早，許多詞條被批評不合時宜，在時代力量黨籍立委王婉諭要求下，國教院已建立常態性檢修機制，每3個月邀集專家學者討論涉及性別平等議題的詞條。

王婉諭今天在臉書上指出，曾在立法院質詢要求教育部改善線上辭典具性別歧視的問題，教育部長潘文忠承諾會請專業團隊做合適調整，近日回覆進度，已有一些詞條調整，例如外祖父、外祖母原先解釋為「對媽媽的父母親稱謂」，調整後加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。

國家教育研究院語文教育及編譯研究中心主任林慶隆接受中央社電訪表示，從去年底開始，每3個月會召開一次性別平等議題審議小組，小組12名成員中，有7席是從教育部第9屆性平委員中找來，包括大學教授4人、督學1人、教師會代表1人、高中教師1人；剩下5席則是辭典專家。12席中有7人是女性。

林慶隆表示，上述審議小組會逐步就各界提出涉及性平的詞條，討論該如何編修調整，每次開會可討論約10、20個詞條。其中「國語辭典簡編本」的使用對象是國中小學生，詞條如被認定現已不會用到，就會斟酌收錄或直接刪掉。

至於「重編國語辭典修訂本」則定位為歷史語言辭典，林慶隆表示，相關詞條會以加註等方式調整，目的是保留過去曾出現的用語，以方便學術研究。

林慶隆也呼籲社會大眾瞭解各辭典的定位、編輯目標有所不同，如果是國中小教學用途，盡量使用「簡編本」，要做研究則使用「修訂本」。

目前「簡編本」已有部分詞條完成調整，「修訂本」後續也要展開編修。除了王婉諭臉書提到的「外祖父母」有所調整，林慶隆也舉例，像是「保母」，過去解釋是「替人照顧小孩的婦人」，已調整為「替人照顧小孩的人，過去多由女性擔任」，兼顧性平價值和詞語的時代變化。

教育部目前有5部線上辭典，委託國教院管理，大都編撰於民國80年代。國教院近期也在網路公開徵求台灣新興詞語、流行語，列出的例子包括484、「超取」、「浪浪」等，後續將由專家審查，收錄進新編的線上辭典中，預計成為第6部辭典。

教育部 臉書 歧視

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