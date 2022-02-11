搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

世界各國力抗新冠變種病毒，積極研發次世代疫苗 ，台灣中研院發表對抗Omicron 病毒株的mRNA疫苗，其病毒實驗及中和抗體效果是武漢 株疫苗的37倍，搶先全球將論文預印本投稿至《bioRxiv》，預計2月中經同儕審核發表，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。

自世衛組織宣布Omicron變異株，台灣中研院去年12月初決定開啟Omicron次世代疫苗等mRNA疫苗計畫，並製作疫苗模板，測試疫苗開發速度，於1月31日領先全球將實驗結果投稿至《bioRxiv》。

生醫所研究員陶秘華、細胞與個體生物學研究所特聘研究員吳漢忠與院長廖俊智共組團隊，並且製作五種mRNA模型，包含武漢株、Alpha、Delta、Omicron及、混合Delta及Omicron的Hybrid，並使用偽病毒實驗及老鼠實驗。

結果發現若是曾經打過疫苗，且作為追加劑使用時，其它款疫苗都有不錯的中和抗體效果，但若是打在「沒有打過任一劑」疫苗的老鼠身上，使用Omicron疫苗較其它疫苗，效果可達37倍。

根據研究，若老鼠沒打過疫苗，使用O的疫苗就是需要的，要產生可以對抗Omicron的病毒株，中和抗體效價比其他疫苗都高，且對抗抗武漢株高37倍。陶秘華指出，以現在目前打過疫苗的民眾相當多，但是也有許多12歲以下孩童都沒有打過疫苗，因此未來考慮施打對象，也可以提供不同的策略和疫苗需求。

至於目前台灣中研院研發的疫苗目前仍處於實驗室階段，但藥物從研究到生產的過程，還需要合格的原物料及GMP製造廠、藥理藥效、毒理測試及法規審查，還有臨床一至三期臨床試驗。

陶秘華表示，mRNA技術已經存在幾十年，近期因應疫情，有了莫德納BNT疫苗問世，才廣泛受到認同，但由於國內過去沒有發展mRNA疫苗的基礎，無論從設備、生產端到製造端都缺乏相關經驗，還需仰賴政府及生技公司協助，目前期程跟量產規模仍未知。