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蔣經國文膽出書 強調忠實記錄 暗諷李登輝錯誤連篇

記者劉宛琳／台北11日電
蔣經國文膽張祖詒（圖）特別選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，別具意義。（記者蘇健忠／攝影）
蔣經國文膽張祖詒（圖）特別選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，別具意義。（記者蘇健忠／攝影）

前總統蔣經國文膽張祖詒昨在蔣經國圖書館舉辦「總統與我」新書發表會。張祖詒分享時強調，這本書都是真實的紀錄，寫的不是蔣經國的豐功偉業，而是兩人感性的互動，不像「某一位先生」（指前總統李登輝）寫自己在蔣經國身邊的日子，內容錯誤連篇還敢稱為「見證台灣」。

張祖詒說，這是他第一次辦新書發表會（過去曾發表七本著作），他說自己不是一個政治人物，講的話沒有政治的思維，也沒有政策問題。從蔣經國當行政院長到總統逝世，他始終追隨左右，對於政治正確問題他通常不表示意見，在這樣的政治核心擔任工作，但自己不是一個政治人物。

張祖詒說，這本書是蔣經國與他單獨的對話與互動，這不是許多重要人物知道的。所以對於能不能寫這本書、該不該寫這本書，他也曾有一段矛盾的心路歷程。但許多知心好友異口同聲告訴他，「一定要寫」。

張祖詒說，向來他寫書，方向都是自己決定，而書中內容一定要有感性的互動，他要毫不保留、毫不掩飾、忠實的記錄下來。這是他開始寫書的過程，後來決定書名為「總統與我」，強調自己是付出真的感情來寫這本回憶裡的一點一滴。

張祖詒說，寫這本書要排除三種可能。第一，不可能去寫一本蔣經國的豐功偉業，這些文章已經很多了，不需要再寫這樣的官樣文章；第二，不能把蔣經國寫成一個被當成神明崇拜的救世主，相信蔣經國也不會同意這樣讚揚的文章。

第三，張祖詒強調，不能像某一位先生，寫他跟在蔣經國身邊三年半的日子（李登輝的「見證台灣：蔣經國與我」），內容錯誤連篇，讓人看得很不舒服，他居然還把這本書稱之為「見證台灣」。

張祖詒說，他寫這本書的的目的，是希望大家讀到這本書，能夠知道這些都是真實的歲月，至於寫的公道不公道，及格不及格，也請各位親朋好友指教。

高齡104歲的前總統蔣經國文膽張祖詒今天在蔣經國圖書館舉辦「總統與我」新書發表會...
高齡104歲的前總統蔣經國文膽張祖詒今天在蔣經國圖書館舉辦「總統與我」新書發表會。（圖：讀者提供）
前總統馬英九（前左）牽著老長官也是蔣經國文膽張祖詒（前中）出席「總統與我」新書發...
前總統馬英九（前左）牽著老長官也是蔣經國文膽張祖詒（前中）出席「總統與我」新書發表會，別具意義。（記者蘇健忠／攝影）

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