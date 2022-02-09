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HFX台北論壇延期 仍承諾將當面頒「馬侃獎」給蔡英文

記者張加／即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）原定今年1月在台北舉行，因疫情而延後，HFX仍承諾將在今年舉行台北論壇，並當面將「馬侃獎」頒發給蔡英文總統。

哈利法克斯台北論壇（HFX Taipei）發言人趙怡翔今表示，HFX 原定於今年1月舉行，惟考量疫情嚴峻及相關邊境措施後，決定將會議延後至今年稍晚舉行；HFX團隊仍承諾於今年舉行台北論壇，彰顯台灣在民主陣線中扮演的重要角色，並在國際友人的見證下，當面將「馬侃獎」頒發給蔡總統。

HFX去年5月宣布蔡總統為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。

此外，HFX今天宣布，將在北京奧運期間，號召全球民主國家共同關切中國人權紀錄，其中將以「#團結一致對中國」為主題發表系列短片彰顯各民主國家與中國在人權議題上的差異，此系列影片將包括台灣在內。

HFX主席范普拉（Peter Van Praagh）表示，HFX是匯集全球民主國家共同討論安全議題的首要國際盛會，當民主國家遭受來自中國等威權國家威脅時，更需要團結以對；HFX肯定加拿大、美國、英國、澳洲等國家已外交抵制北京奧運，並會持續號召更多民主國家共同關切中國的人權問題。

范普拉並表示，加國最近也重申了其在保護和促進人權方面的堅定立場，並頗關注中國侵犯人權的相關議題，尤其包括對維吾爾人的迫害在內；相信除了加國之外，也有越來越多國家清楚中國的人權問題，並願意團結一致為人權議題發聲。

北京 哈利 疫情

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