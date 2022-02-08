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在野黨抵制開放核食 蘇貞昌：不要情緒性阻礙台灣進步

記者彭宣雅／台北9日電
行政院長蘇貞昌（右），農委會主委陳吉仲（左）參加「邁向農業淨零排放策略大會」。(記者彭宣雅／攝影)
行政院長蘇貞昌（右），農委會主委陳吉仲（左）參加「邁向農業淨零排放策略大會」。(記者彭宣雅／攝影)

政府年後開放日本福島食品，在野黨揚言要抵制行政院到立法院的施政報告，行政院長蘇貞昌表示，在野黨不要如過往，情緒性的為反對而反對，妨礙國家進步。

蘇貞昌今天參加「邁向農業淨零排放策略大會」。他表示，我們是最重視食安的政府，我們全台民眾也經由公投堅定表示態度，對於食安都要以科學證據，台灣貿易立國這樣的原則，我們也要走向國際。

蘇貞昌說，對於日本核食開放，政府還是一本初衷，用最嚴格的、比國際標準還要嚴格的標準，而且以完整的配套作業來確保民眾食品安全。「我們也是以科學證據很理性、並且有效率的來運作，請民眾放心，並且我們希望在野黨的國民黨，不要還是一如過往、以情緒性的這個樣子，為反對而反對。」

媒體問，政府以開放福島食品與加入CPTPP掛勾，開放福島食品是否就能增加加入CPTPP的可能？蘇貞昌說，看到所有的成員國，11個國家除日本外，也都是開放日本福島食品進口，今天台灣政府做了這樣的宣布，對於加入CPTPP，會員國看到台灣遵守國際標準的決心跟意志。對於加入CPTPP是很大的助力，不過這只是一個起步，因為就像船沒有解開纜繩綁在碼頭永遠走不出去，解開了繩，也還是要繼續努力向前划，才能到達目標。

日本 國民黨 公投

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