台灣解禁福島食品 須附輻射檢驗與產地雙證明

2011年福島第一核電廠事故發生後，東京某超市的水產品包裝上有QRcode，掃描後可以看到放射性物質報告。（美聯社）

台行政院8日宣布解禁日本 福島等5縣食品進口，10天預告期後，預計2月下旬正式公告；政院提出3配套，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，可進口食品須檢附輻射檢驗與產地雙證明，並採取邊境 百分百逐批檢驗，而福島5縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜、在日本禁止流通的品項仍禁止輸台。

原能會：將來可年檢驗7萬件

原能會表示，自福島第一核電廠發生事故以來，過去10年全台每年平均檢驗1萬5千件日本進口食品，確保放射性含量在安全標準以內，已串聯全台7家實驗室，將來每年最多可檢驗7萬件，原則上量能充足。

蔡英文總統表示，政府一定嚴格把關確保國人食品安全，「台灣不會進口核食」；行政院食安辦主任許輔說，10年來日本食品進行輻射檢驗，18萬件全數合格，未來主要管制量能放在邊境，其次才是市場抽驗。

雖然中央政府保證輻射檢驗量能充足，但地方政府憂心抽檢量能不夠，目前台北市、台南市及桃園市都沒有檢測儀器，只能送新北市採檢。由於輻射檢驗設備動輒上千萬元，且有環境限制，許多縣市沒有能力設置。

醫界憂風險 籲清楚標示來源

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海質疑「仍有風險隱憂」，建議清楚標示產品來源，讓有疑慮的民眾有所選擇。

2011年日本東北大地震發生「311核災」事件，許多國家針對日本福島周邊食品採取緊急性暫時管制輸入措施，台灣當時也公告福島周邊5縣「暫停輸入報驗」，禁止進口來台。10年過去，世界多數國家放寬或解禁，行政院8日宣布，日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品有條件輸台。

衛福部依照食安法第4條授權，預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，並提配套，預告期至2月18日止。

日本禁止流通品項都禁輸台

台衛福部食藥署長吳秀梅說明，只要日本禁止流通的品項都不准進口台灣；福島5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜屬於特定風險品項，仍禁止進口。福島5縣的進口食品會採100%逐批檢驗；未來可開放進口的食品，必須檢具輻射檢驗證明與產地證明，特定地區的水產品、菇類、茶類、乳製品跟嬰幼兒食品，如靜岡縣茶葉等，皆採雙證管理。其他地區9大類，會依風險調整查驗頻率。

行政院長蘇貞昌表示，台灣要加入CPTPP等國際貿易體系，不該再用毫無科學根據的作法來歧視任何國家，包括日本食品；駐日代表謝長廷透過臉書表示，放寬日本5縣食品輸入是對日本和國際社會傳達了清楚且明確的訊息，台灣願意廢除貿易障礙，遵守高標準的自由貿易要求，對我爭取進入CPTPP是正面的。

日方欣慰：接下來努力全解禁

日本駐台代表泉裕泰說，時隔多年能迎接這天，他感到「非常欣慰」，並重申絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品。日本自民黨外交部會會長佐藤正久在推特指，感謝蔡總統、民進黨與台北駐日經濟文化代表處的努力，接下來是全面解禁，要繼續努力。