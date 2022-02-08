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索馬利蘭外長率團抵台 瑞格薩：很高興來台灣

中央社桃園機場8日電
索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（左）今天率團抵台訪問，台外交部政務次長曾厚仁（右）代表接機，兩人在國賓門以互碰手肘的方式取代握手。記者黃仲明／攝影
索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（左）今天率團抵台訪問，台外交部政務次長曾厚仁（右）代表接機，兩人在國賓門以互碰手肘的方式取代握手。記者黃仲明／攝影

索馬利蘭外交部長瑞格薩今天率團抵台，他未發表談話，僅表示很高興來到台灣。瑞格薩訪台期間除晉見總統蔡英文，還將會晤外交部長吳釗燮等官員，就兩國合作領域交換意見。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率領的訪問團，8日搭乘阿聯酋航空公司EK-366班機抵台，班機在晚間10時11分降落在桃園國際機場

台外交部由政務次長曾厚仁代表接機，兩人以互碰手肘的方式取代握手，瑞格薩在國賓門並未發表談話，僅以英文表示「很高興來到台灣」。他也向記者揮手致意並接受媒體拍照，訪問團成員隨後由工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

台外交部昨天晚間發布新聞稿表示，瑞格薩應台灣政府邀請，訂8日至12日來台訪問，訪台期間將晉見蔡總統，會晤外交部長吳釗燮並接受款宴；瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。

台外交部說，訪問團另將會晤經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、海洋委員會海巡署長周美伍 、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳，並拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司、世曦工程顧問公司等機構，就台索兩國合作領域交換意見。

台外交部指出，索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

台外交部1月31日曾表示，台灣捐贈索馬利蘭15萬劑國產高端疫苗30日順利運抵，由索國衛生部長及駐索馬利蘭代表羅震華共同在哈爾格薩國際機場舉行贈交儀式，羅震華向索國政府與人民轉達來自台灣的溫暖與善意。

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（中）離去前，揮手與媒體道別。記者黃仲明／...
索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（中）離去前，揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影
畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed（左一）、計畫暨國家發展...
畜牧暨漁業發展部長Saeed Sulub Mohamed（左一）、計畫暨國家發展部長Omar Ali Abdilahi（左二）、索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（中）、台外交部政務次長曾厚仁（右二）及索國財政發展部長Saad Ali Shire（右一）。記者黃仲明／攝影

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