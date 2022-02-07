台灣解禁日本福島食品 祭3配套

台灣行政院8日將舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放日本福島食品進口，並祭出三原則及三配套。圖為賣場架上的日本食品。記者許正宏／攝影

禁止特定地區改特定產品

針對日本 福島5縣食品是否解禁輸台，台行政院8日上午將舉行「日本食品輸入管制措施」記者會宣布解禁。台總統府發言人張惇涵及行政院發言人羅秉成7日晚都表示，政府立場是以確保國人健康安全為原則，將秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，來為國人的食品安全把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

府院官員指出，政府將秉持落實「三原則」、「3配套」嚴守，三原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關；3配套則是：由「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、具風險品項採輻射安全及產地的雙證明，以及福島5縣食品於邊境落實百分百檢驗，不會容許核災食品進口。相關具體的調整方案及配套措施，一併在8日上午記者會說明。

台食藥署：歸類可忽略風險

配合政府8日宣布解禁福食，台衛福部食藥署7日晚突然公布「2020年度輸入食品風險分析」報告，提及日本官方輻射檢測資料，加上輸台食品量分析，結論為「日本食品在癌症及遺傳效應風險等級是可以歸類為可忽略之風險」，建議台灣管制措施應該從目前的「地區管制」方式，轉變為針對品項進行「高風險管制」。

陳時中 ：核災已過10年…

台灣中央流行疫情指揮官陳時中7日也在疫情記者會說，「相關食品都會走向正常化」，檢驗標準都已經訂在那裡，台灣標準相對嚴格，福島核災已過10年，大部分國家大多觀察12年，台灣若要進口，將在基於安全符合科學國際規範架構下進行。

至於開放福島食品進口後，衛福部是否修改管制方式？食藥署長吳秀梅表示，還需要請專家討論。何時定案？吳說，「有公布就會告訴大家」。

「2020年度輸入食品風險分析」風險評估報告主持人為台大毒理學研究所教授、腎臟科醫師姜志剛，他表示，這份報告是以2018年赴日本取樣的301項食品加上日本的監測種類組合起來，並針對時間軸改變觀察可能潛藏的輻射風險。

國民黨 將提周延監督機制

台灣政院8日記者會，包括政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮，以及農委會主委陳吉仲都將出席說明。管制措施鬆綁，預計由衛福部預告行政命令的修訂。

國民黨主席朱立倫7日表示，國民黨大力歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，一定反對到底，食品安全、健康沒有任何折扣空間，「反核食公投779萬票的民意，不是政府可以踐踏撕毀，政府要保障民眾的健康安全，沒有妥協空間及交換條件」。

國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，民進黨政府竟在未與人民溝通的情況下突襲開放，國民黨絕對無法接受，給予最嚴厲的譴責，將提出周延監督機制。民眾黨團不反對開放，但要求做好配套措施，並提出3大訴求：社會溝通、源頭管理、明白標示。