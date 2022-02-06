台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論
一位署名goon___up網友日前在IG貼出一段影片，顯示一群陸戰隊員在某山區進行槍射擊訓練，貼文雖指這些陸戰隊員為Tai（泰國）陸戰隊，但影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」，被網友指為是台灣「陸吼專案」赴美協訓的海軍陸戰隊官兵。
對影片內容是否為台灣赴美協訓的陸戰隊員，台海軍司令部今日表示，不評論。
日前傳台海軍陸戰隊以「陸吼」專案為名派遣排級單位約40名赴關島協訓，網上甚至有以專案為名的紀念幣出售。但此案美方沒有正面回應，「關島日報」(The GUAM DAILY POST)去年11月19日引述總督盧萊昂·格雷羅 Lou Leon Guerrero 的話報導指稱，當地美軍官員否認此事。報導標題甚至用「假新聞」（fake news）形容。
不過，一位署名goon___up網友日前在IG貼出一段影片（ https://www.instagram.com/p/CZcBeM-g7QI/?utm_medium=copy_link ）顯示陸戰隊員在某山區進行槍射擊訓練，貼文雖指這陸戰隊員為Tai（泰國）陸戰隊，但影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」，並有「繼續繼續」的催促口令。
這名goon___up網友經常貼出美軍內部訓練畫面，疑與美軍部隊關係匪淺。
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