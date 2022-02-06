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亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽

記者曾思儒／即時報導
中華隊下半場靠蘇育萱進球追平，全隊開心慶祝。圖／中華足球協會提供
中華隊下半場靠蘇育萱進球追平，全隊開心慶祝。圖／中華足球協會提供

女子亞洲杯足球賽附加賽今天進行最終賽程，中華隊和越南隊正面廝殺，中華隊只要不輸球就能搶下暌違32年的世界杯門票。中華隊開賽才7分鐘雖先失球，但下半場「UU」蘇育萱馬上攻進追平球，但越南馬上進球回應，最終越南就以2：1搶下勝利，奪下隊史第一張世界杯門票。

本屆亞洲杯是2023年紐澳女子世界杯外圍賽，因明年世界杯參賽隊伍數從24隊增加為32隊，亞洲名額也從5隊增為6隊、洲際資格賽勝出名額從1席增為2席，中華女足8強賽雖在「PK大戰」敗給菲律賓，但附加賽首戰克服7名主將感染新冠肺炎缺陣劣勢，以3：0擊敗泰國，在「3搶1」的附加賽取得優勢，今天碰越南奪勝或踢平都可前進世界杯。

中華女足僅在1991年參加過首屆世界杯，今年亞洲杯先在預賽大勝伊朗隊，寫下相隔19年的亞洲杯會內賽勝利，附加賽首戰再踢下泰國，離世界杯只剩最後一步。

今天中華隊仍有6名選手無法出賽，好消息是對伊朗有進球的陳燕萍即時歸隊，使中華隊能以17人碰休息2天的越南。

今天開賽7分鐘，越南角球開出後，章氏喬（Chương Thị Kiều）就直接頭錘破網；中華隊上半場也有兩次射門機會，但沒能攻破越南大門。

下半場中華隊攻勢再起，對泰國獨進兩球的蘇育萱，第50分鐘攻進追平球，但越南56分鐘找到中華隊禁區空檔，阮氏比奇（Bich Thuy Thi Nguyen）勁射破門，越南再取得2：1領先。

中華隊接續再沒破網，最終就以1：2落敗，許多選手掉下眼淚。

今天雖沒能直接取得世界杯門票，前進世界杯仍沒絕望，中華隊已取得明年2月世界杯「10搶3」附加賽資格，仍有機會搭上世界杯末班車。

中華隊下半場靠蘇育萱進球追平。圖／中華足球協會提供
中華隊下半場靠蘇育萱進球追平。圖／中華足球協會提供

越南 泰國 華女

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