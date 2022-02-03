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穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

台灣新聞組／台北4日電
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

北京冬奧今天開幕，台灣競速滑冰選手黃郁婷在網上貼出穿著大陸隊服訓練的影片，遭到網友批評，體育署副署長林哲宏昨說，黃郁婷有向團本部解釋，因為和大陸選手感情甚好，才會穿上對方送她的大陸隊服；對於這次爭議，黃郁婷也有向團本部道歉，並且移除網路發布的影片。

黃郁婷並感謝教育部長潘文忠來電打氣，教育部則說，對三名出賽冬奧的國手都有致電關心。

國民黨立委馬文君說，蔡政府慣常以泛政治角度複雜化兩岸事務，造成台灣反中情緒高漲，兩岸缺乏模糊地帶，迫使各類領域人才若要追求發展就必須在兩岸之間選邊站，對台灣相當不利。

民進黨立委蔡適應表示，奧運是國家等級賽事，選手培養不易，尤其黃郁婷目前是競速滑輪溜冰1000公尺世界紀錄保持人，若有機會奪下獎牌，將爭取台灣榮譽，外界不需太苛責。

民進黨立委王定宇昨說，國際體育賽事常見選手交換球衣，交誼無礙，此事不應過度干預。

不過民進黨立委林俊憲認為，黃郁婷事後卻不認為這件事本身有問題，這種「背叛」的感受才是民眾怒氣來源；中廣董事長趙少康也指出，國家花這麼多錢派13個成員陪四名選手出征，不應只是讓選手去結交朋友，黃郁婷的行為和言論傷害很多台灣人的情感。

綜合媒體報導，有網友發現，十年前蔡英文競選總統時，黃郁婷作為世運金牌選手，還在造勢晚會登台力挺蔡英文，讓人好奇「什麼原因讓黃郁婷有這麼大的轉變？」有人留言說，「人家爸爸掌握財富密碼了」「合作賺人民幣」「祝福她爸在中國的溜冰鞋工廠生意興隆」。

除了隊服爭議，黃郁婷與父親兼教練黃錦龍擔任中國滑輪品牌的代言人也引發外界質疑；黃錦龍對此表示，一直以來都會協助各國推廣溜冰運動，並非只專注在中國，沒有所謂的謀利可言。

黃郁婷昨透過臉書發文，對潘文忠來電轉達蔡英文總統及行政院長蘇貞昌關懷之意，「我們會努力奮鬥為台灣爭取最大的榮譽，也謝謝所有替我加油的人，我會謹守本心，不忘初衷」。

第24屆北京冬季奧林匹克運動會2月4日開幕，台灣選手賽程2月7日開始，黃郁婷女子...
第24屆北京冬季奧林匹克運動會2月4日開幕，台灣選手賽程2月7日開始，黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。（黃郁婷提供）

教育部 蔡英文 民進黨

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