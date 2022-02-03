東奧滑冰女將穿中國隊服 台朝野立委：不須過於苛責

代表台灣參加北京冬季奧運的台灣競速滑冰女將黃郁婷。 截圖自黃郁婷FB

北京冬奧 即將開幕，台灣競速滑冰選手黃郁婷網貼穿著中國隊服訓練的影片，遭到網友批評，體育署3日宣稱選手已下架影片並向團部道歉。朝野立委今天表示，選手出賽東奧，並非代表個人，而是代表國家，爭取的是國家榮譽，但選手在國際事中交換隊服十分常見，不需過於苛責。而政府以泛政治化角度複雜兩岸事務，迫使各類領域人才若要追求發展，就必須在兩岸之間選邊站，對台灣而言相當不利。

冬奧4日開幕，黃郁婷預計2月7日出賽競速滑冰女子1500公尺、2月13日500公尺、2月17日女子1000公尺初賽。

對於黃郁婷網貼穿著中國隊服的事件，民進黨 立委王定宇今天受訪表示，國際體育賽事中常見選手交換球衣的情況，交誼無礙，他認為此事不應過度干預，選手代表台灣參賽東奧，國內應多予鼓勵支持。

民進黨立委蔡適應則表示，奧運是國家等級的賽事，選手出賽東奧，並非代表個人，而是代表國家，爭取的是國家榮譽；而東奧籌辦期間，中國已有給台灣「穿小鞋」的敏感舉措，黃郁婷的影片也才會引起國內不同觀感。

但蔡適應同樣指出，奧選選手培養不易，尤其黃郁婷目前是競速滑輪溜冰1000公尺世界紀錄保持人，若有機會奪下獎牌，將爭取台灣榮譽。而此事業經體育署副署長斡旋，選手並經總統鼓勵支持，外界不需太苛責選手。

國民黨立委馬文君則認為，美英初期也揚言抵制冬奧，但最後都派代表與會參賽。政府慣常以泛政治化角度複雜兩岸事務，造成國內反中情緒高漲，兩岸缺乏模糊地帶，迫使各類領域人才若要追求發展，就必須在兩岸之間選邊站，如台灣歌手蕭敬騰 ，這種作法在國際領域而言，對台灣相當不利。