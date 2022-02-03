金融時報：全球供應鏈調整 台灣瞄準外交新藍海

英國「金融時報」援引3名台灣高階官員說法報導，台灣總統蔡英文有意為台灣外交開啟新「藍海」戰略，將採取更靈活的外交政策，聚焦科技、投資 合作等領域，而不執著於傳統的開設代表處等方式。

報導也提到，蔡總統認為台灣應把握在特定區域的戰略機遇。

蔡總統在30日小年夜發表春節談話，提到台灣「會持續深化跟各國的交流，大步走向世界」。「金融時報」今天刊登發自台北的報導指出，蔡總統相信藉由拓展與其他國家的經濟與政治夥伴關係、成為各國不可或缺的夥伴，將比傳統的外交策略能更有效抵禦來自中國的壓力。

台灣國家發展委員會主委龔明鑫受訪指出，國際間的科技戰顯然將持續，過去大量集中在中國的全球供應鏈 將順勢轉移他處，台灣則持續採取措施讓產業供應鏈更多元化並與不同國家整合。

龔明鑫說，政府與民間合力拓展經貿外交，這對台灣而言是新的發展機遇。西方國家對供應鏈安全的關注及信任感有助持續促進與台灣的各項雙邊交流需求，過程中雙邊關係勢必深化。

在這個脈絡下，報導指出，台灣十分重視與中東歐國家的關係。龔明鑫去年10月率領經貿投資考察團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛 ，目前各項潛在企業夥伴關係已逐漸成形，包括台灣可望輸出電動巴士至立陶宛。

此外，報導提到，蔡總統主張更廣泛地強化與歐洲的連結，龔明鑫未來6個月將致力草擬藍圖。不過，有意見認為，台灣的官僚體制恐難以勝任相關重要工作。

一名高階官員告訴「金融時報」，台灣派駐各國的外交人員往往無法看出新的合作機會，因為他們太執著於開設代表處等形式上的成就。

國際關係學者出身的民進黨立法委員羅致政說，台灣光是經營既有各代表處就十分費力，繁雜的行政工作讓外交人員難以施展。

一名高階外交官員表示，雖然官方已認知到企業界在對歐關係能扮演重要角色，台灣在當地的代表機構體系仍難以快速調整。