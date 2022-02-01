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宏都拉斯使館人員染疫 曾接待賴清德特使團

記者周志豪、丘采薇／台北報導
中華民國副總統賴清德（中）出訪宏都拉斯行程結束，返台抵達機場，揮手致意。（記者季相儒／攝影）
中華民國副總統賴清德（中）出訪宏都拉斯行程結束，返台抵達機場，揮手致意。（記者季相儒／攝影）

中華民國副總統賴清德一月底出席宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，30日返台，1日傳出宏國大使館駐外人員確診新冠肺炎，台外交部發言人歐江安晚間也證實，該人員確實曾參與特使團接待工作，但全團及接待人員每天PCR結果都是陰性。

歐江安表示，目前訪團所有人員正進行檢疫隔離，期間也將依相關防疫規定再進行四次抗原快篩，並於結束隔離前一日再做PCR採檢，隔離期間外交部也會密切注意全團人員健康狀況。

據了解，出訪特使團跟媒體30日訪國在桃園機場進行PCR檢測是全團陰性，之前在宏都拉斯跟舊金山也各PCR檢測一次，也是全團陰性。知情人士表示，在宏都拉斯出訪期間，特使團全部戴兩層口罩，內層是N95，外面則是特製的「台灣-宏都拉斯」口罩。

歐江安表示，該駐宏都拉斯大使館確診人員症狀輕微，雖曾參與接待特使團工作，但賴清德及全體團員與駐地參與接待工作人員每一天都進行抗原快篩，結果也都是陰性。

歐江安指出，特使團訪問宏都拉斯期間也都嚴格遵守防疫規定，全團人員及駐館人員均全程佩戴口罩，也證實全團返台前也曾在宏都拉斯、美國舊金山與返抵國門時做PCR核酸檢測，結果均為陰性。

檢測 口罩 賴清德

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