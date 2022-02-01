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追悼石原慎太郎 陳水扁嘆：台日友好關係重大損失

記者陳玫伶、林保光、王慧瑛／高雄報導
東京前都知事石原慎太郎（左）辭世，享壽89歲，台前總統陳水扁發文弔念，稱讚石原慎太郎是最友台的日本元老政治家，也感嘆這是台日友好關係的重大損失。圖／翻攝自陳水扁臉書
東京前都知事石原慎太郎（左）辭世，享壽89歲，台前總統陳水扁發文弔念，稱讚石原慎太郎是最友台的日本元老政治家，也感嘆這是台日友好關係的重大損失。圖／翻攝自陳水扁臉書

東京前都知事石原慎太郎辭世，享壽89歲，台灣前總統陳水扁發文弔念，稱讚石原慎太郎是最友台的日本元老政治家，也感嘆這是台日友好關係的重大損失。

陳水扁稱許石原慎太郎才氣縱橫，是日本著名作家，大學時代以短篇小說《太陽的季節》拿下第34屆芥川獎，晚年再以新著《天才》，榮登日本2016年暢銷書榜首。

陳水扁也說，石原慎太郎擔任國會議員時是有名的「反田中急先鋒」，卻以「天才」來推崇並平反被他罵為「國賊」的政敵田中角榮前首相。石原慎太郎認為洛克希德事件，是田中角榮要推行獨立的能源外交，觸了美國的「逆鱗」，而對田中的有罪判決，是一場「充滿虛構的審判」。

1972年日中關係正常化，初生之犢的石原大罵政壇前輩田中首相為「國賊」。後來解釋他不反對日中關係正常化，但反對「喪權辱國」的《日中航空協定》，一點也不影響他長期以來對台灣的友好與堅定支持。石原慎太郎與前總統李登輝關係良好。921大地震發生後，李前總統曾邀請石原慎太郎來台訪視災區並提供災後重建經驗。

陳水扁回顧說，2000年、2004年總統就職典禮，時任東京都知事石原慎太郎都參加，也允諾阿扁要幫忙招攬日本觀光客到台灣，自費和日媒搭乘台灣頂級觀光列車「寶島之星」，稱讚台灣海岸線很美，提議可如日本的湘南海岸一樣發展成海洋體育據點。為感謝石原慎太郎擔任台灣觀光代言人，對台灣參與愛知博覽會、日本政府給台灣旅客免簽證及台日兩國相互承認駕照等，石原知事都是非常重要的推手。2008年5月代表台灣政府與人民頒授特種大綬景星勳章，以資表彰石原慎太郎在提升台日關係所作的付出與貢獻。

東京前都知事石原慎太郎（左）辭世，享壽89歲，台前總統陳水扁發文弔念，稱讚石原慎...
東京前都知事石原慎太郎（左）辭世，享壽89歲，台前總統陳水扁發文弔念，稱讚石原慎太郎是最友台的日本元老政治家，也感嘆這是台日友好關係的重大損失。圖／翻攝自陳水扁臉書

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