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台前法務部長廖正豪除夕夜過世 享壽75歲

記者林孟潔／台北報導
台灣前法務部長廖正豪。圖／本報系資料照片
台灣前法務部長廖正豪。圖／本報系資料照片

有「掃黑英雄」美名的台灣法務部前部長廖正豪傳在除夕夜逝世，享壽75歲；廖正豪是繼任馬英九後的法務部長，一上任即開始執行掃黑行動，將不少黑道大哥以直升機機押赴綠島羈押，獲得九成民眾支持的高度肯定，如今傳出過世消息，外界驚訝不已，不勝唏噓。

廖正豪畢業於台灣大學法律系，投入律師生涯，而1988年解嚴後，曾任行政院新聞局副局長，之後接任行政院副秘書長等職；他1995年擔任調查局長，是首位非情治系統出身的局長，期間破獲周人蔘電玩弊案等。

廖正豪1996年6月擔任法務部長，上任後風聲鶴唳地執行治平專案，連嘉義縣前議長蕭登標也是對象之一，而四海幫前老大蔡冠倫等人都被送到綠島關押；廖正豪任內也重視「宗教掃黑」，不滿許多不肖宗教詐欺斂財，擾亂社會，例如宋七力顯相館案等。

廖正豪在蕭萬長接任行政院長後請辭法務部長一職，之後一度想選台北縣長「東山再起」，但考量個人及家庭因素，他未再投入公職；廖正豪卸任後成立向陽公益基金會，多年來致力於兩岸法學、宗教交流。

據了解，廖正豪心臟裝有支架多年，近月來身體狀況不穩定，從去年11月開始頻繁進出醫院，基金會也由女兒協助接手，他數周前再度住進加護病房，於除夕夜病逝。

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