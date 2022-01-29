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波洛西與賴清德會談 堅定支持台灣參與世衛組織

中央社╱舊金山28日電
副總統賴清德（左上）28日在舊金山與美國聯邦眾議院議長波洛西（右上）舉行視訊會談，以英文自在交換意見。圖下方為駐美代表蕭美琴。（總統府提供）
副總統賴清德（左上）28日在舊金山與美國聯邦眾議院議長波洛西（右上）舉行視訊會談，以英文自在交換意見。圖下方為駐美代表蕭美琴。（總統府提供）

副總統賴清德今天與美國美國聯邦眾議院議長波洛西視訊會談，並以英文自在交換意見。波洛西（Nancy Pelosi）透露，曾親自向WHO秘書長表達台灣應參與WHO，以過去防疫表現，台灣的參與是不可或缺的。

副總統在美國當地時間28日下午3時20分過境抵達舊金山，百餘名僑胞戴著口罩在副總統下榻飯店前高喊「台灣加油」，在謹慎防疫中熱情歡迎。

賴副總統抵達舊金山，即與美國聯邦眾議院議長波洛西進行半小時視訊。駐美代表蕭美琴會後轉述表示，今天談話氣氛非常友善，感覺上是兩個老朋友再一次相見歡，她說，因為不是國會開議日，波洛西回到選區，透過視訊與老朋友相見，會晤氣氛相當輕鬆。

蕭美琴說，副總統曾於兩年前的2月到美國參加祈禱早餐會，與波洛西曾經見過面，今天對話中，副總統特別推崇波洛西長期積極為追求民主人權而發聲，是備受國際尊崇的人權捍衛者，並請她繼續領導捍衛全球的自由、民主以及人權普世價值，同時，也感謝波洛西長期對台灣堅定的支持。

波洛西近期主導提出美國競爭法案的眾議院版本，蕭美琴解釋說，其中也納入多項支持台灣的條文，副總統非常期盼雙方在多項台美關係領域，能夠持續合作。

蕭美琴指出，兩人談話重點包含安全、經濟、以及共同價值，這些是台灣、也是台美的重要利益與價值。波洛西是長期堅定支持台灣的友人，對話中，波洛西表達支持台灣參與國際組織，尤其是世界衛生組織，她非常肯定台灣在防疫期間的表現。

波洛西向副總統透露，曾親自向世界衛生組織（WHO）秘書長表達台灣應該參與，以過去的防疫表現，台灣的參與WHO是不可或缺的。

波洛西並指出，因為疫情的關係，雖然很難面對面，但未來不管是在華盛頓、台北、或者是透過視訊，希望還是有機會與副總統進一步交換意見。

蕭美琴表示，波洛西非常關心台海情勢與安全，一直推動相關友台方案，台灣對此非常感謝。波洛西也很關心中國人權、北京冬奧，並討論了烏克蘭情勢，話題多元且深入。

蕭美琴特別指出，副總統英文很好，與波洛西對話除了烏克蘭議題是少數需要翻譯的內容外，副總統都以英文很自在地與波洛西交換意見。隨團總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，視訊過程中，副總統特別秀出一張兩年前與波洛西會見的照片，佩洛西看到照片，揚起笑意，十分愉悅。

與波洛西視訊會談之後，蕭美琴說，明天29日雖然是周六，但也排了4場視訊會談，傳統美國人周六不太開會，但很多人期待與副總統交換意見，明天會談內容包括防疫、醫療，以及經濟領域的合作，會後將再作進一步說明。

蕭美琴透露，明天與副總統視訊會談的人士還包括政界以外的其他領域重要人士。副總統結束宏都拉斯訪問兩天行程，28日過境舊金山，預計停留一晚。

波洛西 防疫 WHO

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