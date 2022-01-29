出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

台灣副總統賴清德 到宏都拉斯參加新總統卡斯楚的就職典禮，除了在典禮上與美國副總統賀錦麗同框聊天，另一個有趣的插曲是正當卡斯楚發表就職演說時，卡斯楚的孫子突然在台上昏倒，賴清德見狀馬上變身「賴醫師」，直接從台上快步上前關心，不過最後被台上保安擋下，台方特使團翻譯也上前拉住，賴清德又回到座位。

賴清德結束公開行程後與隨團記者茶敘，他表示，當時他評估當事人會昏倒可能是因為血糖 低或副交感神經影響等狀況，因為他是臨床醫師，盼提醒必須以平躺方式送醫。

賴清德的醫師魂爆發其實有先例，2013年他時任台南市長，從台南北上出席行政院會，搭乘高鐵途中，聽到廣播說有病患身體不舒服，急需醫師幫助。賴清德因此前去關心，發現一名男子全身冒冷汗，血壓 下降呈休克狀況，他研判應是副交感神經造成的影響，進一步抑制交感神經，導致血壓、心跳下降。

隨後賴清德請高鐵服務人員給男子溫開水，讓男子躺平休息，過了幾分鐘後男子就恢復正常。賴清德說，男子一開始沒認出他，等慢慢恢復意識後說，「你是賴市長嘛」。賴當時也說，類似的狀況很常見，並認為這是小事，不足掛齒。