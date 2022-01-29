我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

記者丘采薇／宏都拉斯─舊金山隨行報導
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

台灣副總統賴清德到宏都拉斯參加新總統卡斯楚的就職典禮，除了在典禮上與美國副總統賀錦麗同框聊天，另一個有趣的插曲是正當卡斯楚發表就職演說時，卡斯楚的孫子突然在台上昏倒，賴清德見狀馬上變身「賴醫師」，直接從台上快步上前關心，不過最後被台上保安擋下，台方特使團翻譯也上前拉住，賴清德又回到座位。

賴清德結束公開行程後與隨團記者茶敘，他表示，當時他評估當事人會昏倒可能是因為血糖低或副交感神經影響等狀況，因為他是臨床醫師，盼提醒必須以平躺方式送醫。

賴清德的醫師魂爆發其實有先例，2013年他時任台南市長，從台南北上出席行政院會，搭乘高鐵途中，聽到廣播說有病患身體不舒服，急需醫師幫助。賴清德因此前去關心，發現一名男子全身冒冷汗，血壓下降呈休克狀況，他研判應是副交感神經造成的影響，進一步抑制交感神經，導致血壓、心跳下降。

隨後賴清德請高鐵服務人員給男子溫開水，讓男子躺平休息，過了幾分鐘後男子就恢復正常。賴清德說，男子一開始沒認出他，等慢慢恢復意識後說，「你是賴市長嘛」。賴當時也說，類似的狀況很常見，並認為這是小事，不足掛齒。

副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心，...
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心，但被保安擋下。圖：採訪團提供

賴清德 血壓 血糖

上一則

賴清德抵達舊金山 支持者、抗議人士互相喊話

下一則

波洛西與賴清德會談 堅定支持台灣參與世衛組織

延伸閱讀

賴清德抵達舊金山 支持者、抗議人士互相喊話

賴清德抵達舊金山 支持者、抗議人士互相喊話
賴清德過境美國 鄉親夾道歡迎等待

賴清德過境美國 鄉親夾道歡迎等待
宏國總統就職典禮 賀錦麗：賴清德走來介紹自己

宏國總統就職典禮 賀錦麗：賴清德走來介紹自己

宏國晚宴中斷 賴清德突獲邀會卡斯楚

宏國晚宴中斷 賴清德突獲邀會卡斯楚

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運