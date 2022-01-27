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英相強生強調台海穩定 台外交部：與英共護印太和平

中央社台北27日電
英國首相強森。(美聯社)
英國首相強森。(美聯社)

針對英國首相強生昨天重申中國軍機擾台無助台海和平及穩定，台外交部今天對此表示高度歡迎及誠摯感謝，將與英國共同維護印太和平。

台外交部透過新聞稿指出，這是英國繼去年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國期間三度強調維護台海和平與穩定的重要性後，再次對中國軍機擾台表示關切。

除強生外，台外交部說，英國外相特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等官員，也曾在媒體專訪、發表演講等許多場合，公開強調維護台海和平及穩定的重要性。

台外交部表示，去年美日、美韓、歐日領袖等峰會，及日澳2+2、法澳2+2等會談，也重申重視台海安全的立場，凸顯維持台海的和平穩定已是美、日、英、法、歐盟等世界主要民主陣營領導階層的主流共識。

台外交部強調，台灣不會因中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式；中國威權持續脅迫台灣，只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。

台外交部指出，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。

台外交部說，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

針對中國侵擾台灣防空識別區，軍機單日來犯數量最近再創新高紀錄，英國國會下議院保守黨議員巴特勒（Rob Butler）26日質詢強生（Boris Johnson）表示憂慮。

強生應詢時明確指出，中國軍機擾台無助台海和平穩定，兩岸應進行和平且具建設性的對話。

英國 G7 歐盟

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