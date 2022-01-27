賴清德宴請宏國副總統保持社交距離 主菜「熱月龍蝦」

台副總統賴清德作東宴請兩位即將就任的宏都拉斯副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅，台方代表包括駐美代表蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋及外交部次長俞大㵢。圖／台總統府提供

台副總統賴清德 抵達宏都拉斯，準備參加新總統卡斯楚的就職典禮。今晚賴清德作東宴請兩位即將就任的副總統，包括古蒂蕾絲及納斯拉雅，賴清德在晚宴上表示，希望宏都拉斯和中華民國 台灣，兩國邦誼永固。

今天晚宴由台方作東，現場座位保持1.5公尺社交距離，菜單包括奶油蘑菇湯、藜麥菜飯、主菜是法式經典名菜「熱月龍蝦」，另有火腿夾心雞肉捲、馬鈴薯泥、炒蘆筍及水果甜點。

晚宴菜單。記者丘采薇／攝影

賴清德表示，這兩天大家一定都非常忙碌，非常感謝兩為副總統撥空參加晚宴，他非常榮幸能夠以蔡英文總統特使的身分，代表中華民國台灣前來宏都拉斯，參加貴國卡斯楚女士及三位副總統的就職典禮，衷心祝福宏都拉斯在卡斯楚及三位副總統的襄助之下，未來國運昌隆，人民安居樂業，宏都拉斯和中華民國台灣，兩國邦誼永固。

賴清德也說，非常感謝宏都拉斯多次在國際為台灣發聲，台灣也非常樂意和宏都拉斯繼續合作，深化各種合作計畫，深化兩國之間的邦誼。他也表示，宏都拉斯的農產品包括咖啡 及白蝦，都深受台灣人喜愛，蔡英文總統非常喜歡喝宏都拉斯咖啡，可以說是宏都拉斯咖啡最佳代言人，未來非常期待能夠深化彼此的經濟貿易關係。

古蒂蕾絲則表示，很高興台灣的各項計畫都與宏國人民同在，不論是協助改善農產品、漁業產品及其他計畫，照顧到了宏國最弱勢及最常被遺忘的一群人，她要再次代表總統感謝台灣協助，作為一個民主國家，希望在雙邊及多邊領域上，持續深化與宏國共享民主價值的國家。