宏國總統會賴清德 表達維持邦誼 感謝台灣當年庇護家人

台副總統賴清德（右）當面呈遞特使國書給宏都拉斯新總統卡斯楚（左）。記者丘采薇／攝影

中華民國 副總統賴清德 26日抵達宏都拉斯，下機後先與貝里斯總理布魯先紐舉辦雙邊會談，隨後作東宴請兩位宏國即將上任的副總統古蒂蕾絲及納斯拉雅，晚宴到一半，宏國總統當選人卡斯楚突然邀約碰面，因此賴徵詢獲同意後，中斷晚宴乘車前往與卡斯楚見面，賴當面呈遞特使國書給卡斯楚。

卡斯楚在會面時說，台灣對宏都拉斯的幫助非常重要，尤其在她的先生賽拉亞擔任總統時，台灣提供很多協助，很多計畫都是靠台灣幫忙才能完成；她還特別提到，2009年宏都拉斯政變時，也是台灣提供她的家人（卡斯楚的女兒）庇護，對她的家族來說意義深遠，她很感謝台灣。與會者轉述，卡斯楚此時情緒有些波動，語帶哽咽。

賴清德在宏都拉斯的兩天行程有些變動，今天表定先後與布魯先紐及卡斯楚雙邊會談，賴也將捐贈防疫物資，但卡斯楚方面將會談及捐贈儀式改成明天。就在賴清德晚宴兩位準副總統時，卡斯楚又突然邀約賴見面。據悉，宏國新舊政府交接忙亂，卡斯楚原本約了幾位國家代表見面都臨時延期，賴是少數接到主動邀約的特使。

賴清德會談時對卡斯楚的勇敢與堅強感到欽佩，他表示，蔡英文總統特別強調，卡斯楚是宏都拉斯第一位女總統，而蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，所以一定要加強合作，促進兩國邦誼。

賴清德也說，前總統陳水扁曾經提過，卡斯楚及夫婿賽拉亞總統都是好朋友，在扁擔任總統時，兩位都曾經到訪台灣並參加國慶，扁出訪時也受到宏都拉斯熱情款待並合唱情歌，讓人印象深刻；卡斯楚對賴清德一席話回應熱情笑聲。

隨後合影，賴清德再度說，「我們兩國一定要深化邦誼，妳一定要再到台灣來」。卡斯楚會後接受台灣媒體採訪時表示，「宏國人民對台灣長期以來的支持，始終心存感激，兩國始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續為持邦交 。」