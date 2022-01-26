巧合？世衛執委會 2國發言挺台 口譯都出包

世界衛生組織本周召開執行委員會議，友邦巴拉圭24日發言挺台時世衛 口譯團隊卻漏譯，駐日內瓦辦事處表達抗議後世衛澄清非故意，但今天又發生史瓦帝尼發言挺台卻無法翻譯，狀況連連。

世界衛生組織（WHO）1月24日至29日召開執委會，自開幕以來迄今包括法國代表歐洲聯盟、巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島及史瓦帝尼等理念相近盟友及六友邦以間接及直接方式支持台灣。

因Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 影響，今年執委會以現場及線上參與混合形式舉行，因網路及設備問題多國出現連線品質不佳情形，加重口譯工作困難。

但24日開幕當天巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）以西文發言時提到建議世衛相關工作應該涵蓋所有相關成員的參與，包括台灣。因為台灣在因應這次疫情的成效卓越，如果能借鏡其成功的抗疫經驗，對於對抗疫情將有極大助益。

但當時世衛口譯團隊英文工作人員卻未翻出挺台內容，在得知漏譯情事後，台駐瓦處立即向世衛相關部門表達抗議，世衛部門則私下澄清發言速度太快因此來不及翻，並非故意。

今天會議上，瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島等友邦發言挺台內容也都有翻出，但在會議尾聲時，史瓦帝尼衛生部政務次長茲瓦內（Simon Zwane）以英文發言挺台時又發生翻譯問題。

茲瓦內表示，中華民國 （台灣）一直忠實地繼續支持史瓦帝尼，包括培訓醫療保健專業人員，大約125名史國學生受益於台灣的國際高等教育獎學金計畫，毫無疑問，台灣已經展示了在全球健康問題上的尖端專業知識，呼籲世衛停止排除台灣。

但茲瓦內發言時口譯表示聲音不清楚，因此無法即時翻成其他語言直至結束。但事實上在日內瓦及布魯塞爾等地區觀看茲瓦內發言其實沒問題，不解口譯團隊設備是否剛好發生問題。

茲瓦內2020年2月也曾在執委會上為台發聲，當時發言遭日本籍大會主席中谷比呂樹（Hiroki Nakatani）介入，並讓中國代表當場回應炒作涉台問題，偏離大會主題。

世衛執委會每年舉行兩次，主要工作是通過每年年中的世衛大會議程，並執行世衛大會的決定和政策。