最新研究：吸菸降低新冠疫苗效力 抗體濃度剩不到一半

國外最新研究指出，吸菸恐讓新冠疫苗抗體濃度降低至少一半，董氏基金會呼籲，民眾應積極戒菸，增強對新冠肺炎抵抗力。圖／董氏基金會提供

台灣Omicron疫情 持續延燒，許多民眾搶打第三劑疫苗 。董氏基金會指出，國際最新研究證實，吸菸恐讓新冠疫苗抗體濃度降低至少一半，專家呼籲，吸菸者應即刻戒菸，才能確保疫苗效果正常發揮。

巴塞隆納大學學者發表最新研究，針對已接種疫苗的醫護人員進行比較分析，包括施打一劑、二劑疫苗，以及混打BNT 與莫德納兩種疫苗產生的中和能力（neutralizing capacity）、抗體濃度（antibody levels）的差異。

其中一項結果發現，吸菸者接種疫苗後，所產生的中和能力下降43%、抗體濃度下降35%。而本身有其他共病的醫護，接種疫苗後中和能力下降45%、抗體濃度下降55%。

台大醫院家醫部醫師郭斐然表示，最新研究顯示，吸菸讓疫苗抗體濃度下降近4成，共病症患者甚至下降近6成，吸菸者接種疫苗的抗體濃度、中和能力均下降，影響疫苗效果的正常發揮，奉勸吸菸者立刻戒菸，才能確保疫苗應有的防護功能。

義大利米蘭大學公共衛生研究中心最新研究，針對2020年12月至2021年1月期間，已接種兩劑BNT疫苗的醫護人員進行實驗，在接種完兩劑疫苗的60天後，以血清檢測確認體內的冠狀病毒抗體濃度。

研究發現，不吸菸者的體內抗體濃度有487.5 AU/mL，但吸菸者的抗體濃度卻只有211.8 AU/mL，比不吸菸者低了將近6成。台北榮總家醫部醫師賴志冠指出，若民眾打疫苗加上戒菸，等於可以增加一倍以上的抵抗力。

英國牛津大學近期研究也發現，吸菸者感染新冠病毒住院風險，比不吸菸者高出8倍，重度吸菸者染疫後死亡風險更高達10倍。面對疫情再起，董氏基金會呼籲，迎接新年的健康防疫除了打疫苗、戴口罩及勤洗手外，為了保護自己及家人，更應決志戒菸，拒絕紙菸、電子煙、加熱菸、雪茄菸、水菸等所有菸品，積極增強對新冠肺炎的抵抗力。