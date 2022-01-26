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走訪華府月餘 黃裕鈞：美方樂見台灣維持兩黨輪替制衡

記者張文馨／華盛頓報導
國民黨國際部副主任黃裕鈞。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨國際部副主任黃裕鈞。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨國際部副主任黃裕鈞25日在即將開張的藍營駐美代表處表示，美方樂見台灣維持兩黨輪替及制衡的民主常態，對於中國國家主席習近平在今年20大後的野心企圖，以及台灣的安全環境充滿憂心。

黃裕鈞去年11月底前往美國，負責籌設國民黨駐美代表處，以及拜會華府各界，為國民黨主席朱立倫訪美鋪路，他表示，若疫情趨緩，朱立倫可望在今年春天到華府訪問。

這並非藍營首度在華府設立代表處，2000年政黨輪替後，淪為在野的國民黨和親民黨在2004年成立聯合駐美辦事處，由曾任駐美處國會組組長的袁健生擔任藍營代表，政治組前組長張大同為副代表，聯合辦事處運作直到馬英九帶領國民黨重返執政後關閉，袁健生轉任中華民國駐美代表。

黃裕鈞說，包含國務院官員在內，關切的第一個問題是國民黨設處的任務，剛抵達華府的時候，台灣公投還在如火如荼進行中，美方特別關切台灣反萊豬的力道，如今民眾透過公投表態，這個議題在雙邊交往中的熱度也減弱。

黃裕鈞表示，感覺很強烈的是，美國民主共和兩黨對中國的批評相當一致，也再三提醒台灣必須要面對安全挑戰，美國願意支持台灣強化防衛能力，而國民黨的國防政策和兩岸政策，則是很多華府人士關切要點。

黃裕鈞說，部分學者研判習近平在今年秋天中共20大後，將採取更加積極的野心企圖，包含針對台灣，他們都悲觀看待情勢發展。

此外，黃裕鈞提到，美方開始關切2024藍綠可能的總統候選人，包含賴清德、鄭文燦和朱立倫，新北市長侯友宜在台灣聲量不低，在華府則未引發討論。

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