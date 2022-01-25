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台副總統賴清德過境洛杉磯 視訊跨黨派參眾議員

記者丘采薇／台北─洛杉磯隨行報導
賴清德推特預告，他非常期待在美國短暫停留時，可與許多老朋友和新朋友見面。圖／取自推特
賴清德推特預告，他非常期待在美國短暫停留時，可與許多老朋友和新朋友見面。圖／取自推特

台副總統賴清德過境美國洛杉磯，一到達下榻飯店就展開鐵人行程，清晨6時許到機場就驅車前往飯店，隨後9時馬上展開與美國跨黨派議員會晤，目前是洛杉磯時間下午4時許，賴清德已經完成5場線上會議，預計今天將完成6場會議及一場與台僑的視訊連線，從早到晚行程滿檔。

線上會談的名單包括美國跨黨派參眾議員，其中一人是共和黨猶他州眾議員匡希恆，也是「台北法案」的重要推手。匡希恆稍早已在推特上指出，他很榮幸參與賴清德此行在美國的第一場線上會議。

這次參與線上會議的參眾議員，有許多美國政界的重要政治人物。包括曾參與提出「台北法案」的民主黨參議員馬基（Ed Markey）。還有美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）和裴利（Scott Perry），日前兩人曾致函給美國副總統賀錦麗，呼籲賀錦麗前往宏都拉斯參與新任總統就職時，可與同訪宏都拉斯的賴清德公開會晤。另還包括民主黨友台眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），高野去年底才到過台灣，與蔡英文總統見過面。

賴清德的推特今天也預告，他非常期待在美國短暫停留時，可與許多老朋友和新朋友見面。

今天舉行視訊會晤時，美國在台協會（AIT）主席莫健及蕭美琴全程陪同，台方特使團包括台總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢及隨團的總統府發言人Kolas也在場參與。Kolas指出，目前會晤的人數已經達到數十位，這次是馬拉松式的會晤，而且討論深入，成效比起實體的會面，有過之而無不及，相當順利。根據規畫，稍晚蕭美琴也將向媒體說明過程及內容。

共和黨猶他州眾議員匡希恆在推特上透露，他參與了我國副總統賴清德主持的線上會談。圖...
共和黨猶他州眾議員匡希恆在推特上透露，他參與了我國副總統賴清德主持的線上會談。圖／取自推特

賴清德 眾議員 民主黨

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