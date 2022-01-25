我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人代表處」

金門中資酒店破產 批中國銀行打壓

記者蔡家蓁／金門報導
中資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司25日傳破產倒閉。記者蔡家蓁／攝影
中資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司25日傳破產倒閉。記者蔡家蓁／攝影

中資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司25日驚傳破產倒閉，陸島酒店代表人在受訪時表示，公司會破產，不是因為疫情，反而是因為中方政策性銀行打壓，讓他們求助無門。金門政府觀光處表示，陸島酒店與銀行的往來商業行為，縣府不便置喙，縣府會盡力協助維護旅客權利。

位於金門縣金寧鄉的陸島酒店，成立於2014年，當初是台灣金門唯一一家中資民營企業，也是唯一一家在台取得永久土地的所有權中資企業，全盛時期，包括「兩岸成年禮活動」等活動，都在此舉行，中國央視還派人採訪報導。

陸島酒店董事長吳椿江是福建龍岩人，幾乎長年都在中國。董事長特助許瑞芸表示，陸島酒店向中國進出口銀行廈門分行貸款額度雖授信為1.8億人民幣，但實際僅在2014年6月30日支取6,931萬元，貸款期限至2024年6月30日止。她說，2014年6月放貸前，陸島酒店按該銀行廈門分行的要求事先出具了1.8億元本票。

許瑞芸說，至2019年6月21日止，陸島酒店都按約履行，從未欠付分文本息。但該銀行廈門分行以這項對台項目可能存在風險為由，授權台灣管理銀行中國信託商業銀行於2019年7月2日宣告金門陸島酒店違約，並要求提前一次性歸還6,931萬元貸款餘額。

人在廈門的吳椿江也心急如焚，透過廈門台辦多次協調該銀行廈門分行，但無功而返。

許瑞芸說，2021年6月16日，該銀行廈門分行要求中國信託銀行以本金1.8億元人民幣向台北地方法院申請裁定給付，台北地方法院裁定支持，陸島酒店不服提出抗告。2022年1月12日台灣高等法院作出終審裁定，駁回陸島酒店抗告。

許瑞芸說，依台灣法律規定，如要暫時中止台灣法院的強制執行，陸島酒店必須向法院繳交22%的保證金，即人民幣3,960萬元，並提起執行異議訴訟，訴訟費1%，即人民幣180萬元，兩項合計人民幣4,140萬元，公司已無力繳交。

許瑞芸表示，疫情期間陸島酒店仍然維持正常營運，並未裁員，沒想到公司不是因為疫情關門，而是受到中國政策性銀行的無理打壓。許瑞芸調侃，在中國進出口銀行廈門分行「神一樣」的操作下，陸島酒店走投無路。

貸款 疫情 破產

上一則

吳釗燮波蘭博物館致詞 強調台灣自由民主價值

延伸閱讀

人民幣走升 踩到人行紅線 市場觀察官方是否出手

人民幣走升 踩到人行紅線 市場觀察官方是否出手

近10年首家取得執照 台灣「鏡電視」新聞台申設獲許可

近10年首家取得執照 台灣「鏡電視」新聞台申設獲許可
「海中皮卡丘」 研究人員發現新金門海蛞蝓物種

「海中皮卡丘」 研究人員發現新金門海蛞蝓物種
美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查

美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人代表處」

2022-01-25 14:50
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15

超人氣

更多 >
影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」
歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期
F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生

F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生
西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗
10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」