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吳釗燮波蘭博物館致詞 強調台灣自由民主價值

中央社台北25日電
吳釗燮應邀波蘭博物館致詞 外交部長吳釗燮應波蘭奧許維茲國家博物紀念館邀請，25日透過預錄影片方式在其國際教育中心捐助者牆的啟用典禮上致詞。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年1月25日
吳釗燮應邀波蘭博物館致詞 外交部長吳釗燮應波蘭奧許維茲國家博物紀念館邀請，25日透過預錄影片方式在其國際教育中心捐助者牆的啟用典禮上致詞。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年1月25日

台外交部長吳釗燮應波蘭奧許維茲國家博物紀念館邀請，以預錄影片方式於其國際教育中心捐助者牆啟用典禮致詞，強調歷史記憶不應被輕易抹去，台灣也將繼續提倡自由民主與人權價值。

台外交部今天透過新聞稿表示，吳釗燮透過預錄影片方式在波蘭奧許維茲國家博物紀念館（Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial）的國際教育中心捐助者牆的啟用典禮上致詞。

吳釗燮致詞時，感謝奧許維茲基金會長期致力於保存二戰納粹集中營遺址與史料，積極從事人權教育，同時也分享台灣從威權體制走向民主國家以來，對於維護人權及自由價值的堅持與努力，並且強調歷史記憶不應輕易被抹去，呼籲世人共同努力以確保相同憾事不再發生。

吳釗燮說，台灣與奧許維茲基金會合作虛擬實境計畫，結合現代元宇宙概念科技及既有的珍貴史料，讓參觀者宛如身處歷史場景並深刻體驗，館藏資源將更加廣泛推廣運用，並讓往者精神世代永存。

吳釗燮也對結合台灣科技的雙方合作成果深表肯定，強調台灣將持續作為提倡自由民主及人權價值的良善力量，與全球夥伴協力為國際社會的包容與和平努力。

奧許維茲基金會董事長賽溫斯基（Piotr Cywiński）、執行長索切維察（Wojciech Soczewica）與台灣駐波蘭代表陳龍錦等人均出席啟用典禮。

外交部指出，奧許維茲國家博物紀念館保存世界現存規模最大及最完整的二戰納粹集中營遺址，台灣是第一個與該博物紀念館合作的東亞國家，也是第一個與其合作建置虛擬實境計畫的國家。

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