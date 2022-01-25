涉施暴台立委高嘉瑜 林秉樞8罪求重刑

台立委高嘉瑜前男友林秉樞（圖中）25日遭檢方起訴恐嚇等八大罪名，高嘉瑜希望自己是最後一名受害人。本報資料照片

台立委高嘉瑜案遭前男友林秉樞施暴案，新北地檢署25日偵結，認定林秉樞對高嘉瑜施暴、偷拍私密照片恐嚇，還找人在正、副總統等多位綠營民代臉書 上貼文誣陷高，還指示友人偽造銀行存款紀錄，25日依恐嚇、妨害秘密、偽造文書等8大罪名起訴林，建請法官從重量刑。

高嘉瑜25日得知後表示，希望她是最後一名被害人，相信真相會水落石出。

不過，林秉樞被控洗錢、有網軍等部分，檢方則以查無證據不起訴；至於林秉樞在雲端資料庫還有其他女子私密照片，查扣的豆腐頭內更有數萬張照片與影片，但檢方稱沒有其他被害人要提告，包括協助林犯案的郭女與賴女，因林握有她們的私密照，心理上有壓力而不願提告，依法無法起訴。

檢警調查，去年9月17日林秉樞與高嘉瑜視訊時，未經高同意擅自以手機 ，擷取高裸露身體隱私部位的照片9張；11月10日，林指示賴姓女助理到蔡英文、賴清德 、民進黨立委吳思瑤、林宜瑾、柯建銘、陳明文、名嘴周玉蔻等多人臉書上，貼文稱高和有婦之夫上床，介入之前同學家庭等內容，又指示賴女在節目「新聞大白話」直播上留言「你私人不堪的事情，想要被公開嗎？」

去年11月11日晚間，林秉樞命令高前往馥都飯店住房，因不滿高女為他買藥不用心，勃然大怒，反覆把高的皮包丟到房間外走道，又命令想離開的高進入房內、下跪交付手機給他查看，見高與前男友「小馬」馬文鈺聯絡訊息，竟命令高嘉瑜脫光衣服後徒手毆打她。

在拘禁高嘉瑜期間還擅自以高的手機登入她臉書帳號貼文佯稱「小馬送我的勞力士手錶，很開心，很甜蜜」等文字，配上勞力士照片，再截圖刪掉，將相關訊息傳到高家群組，並截圖傳給自己。

翌日上午，高嘉瑜因林的暴行奄奄一息，林秉樞仍以高的手機錄影強迫她說出收馬文鈺贈送的名錶，逼迫她寫下「我是高嘉瑜，我長期用納稅人錢雇用馬文鈺，但他並沒有來上班，都在做自己的事」等。

幾日後林秉樞母親公祭，因賴清德未到場，林秉樞在靈堂內多次命令高嘉瑜多次下跪、拉扯她頭髮、口罩；5天後林秉樞接獲鏡周刊查證對高嘉瑜施暴一事，他以持有高的私密照片跟強迫寫下的自白恐嚇高，聲稱「跟鏡周刊換一換」，還說「我如果沉船了，你如果要我，把我塑造成一個渣男…阿，你猜會怎樣？」甚至說出「我死，你也會死，你懂嗎？」

此外，幫忙林秉樞在政治人物臉書留下不利高嘉瑜言論的賴女及協助林竄改匯款明細的郭姓女助理，都稱因林秉樞握有兩人不雅照，在心理壓力下才會協助林，兩人雖被視為林的共犯，犯後均坦承犯行，獲緩起訴1年處分，鄭男則因是林秉樞友人，協助修改匯款單，亦獲緩起訴1年處分，另需支付國庫2萬元。