賴清德出訪宏都拉斯 專機防疫嚴格定期大清消

台灣副總統賴清德出訪宏都拉斯，專機防疫採最高規格。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德 今天搭乘專機出訪宏都拉斯，第一站將過境美國洛杉磯，由於美國與中美洲的新冠肺炎疫情 相當嚴峻，台方專機防疫 採最高規格，不只機組人員全程穿著防水隔離衣、橡膠手套及N95口罩，隨團的總統府發言人Kolas Yotaka在機上受訪時也表示，在副總統上機8小時之前，必須要完成全艙的大清消；副總統用餐使用拋棄式餐具，且每天都和其他團員一樣，除了定期做PCR檢測，接下來的行程，也必須每天回報自己的體溫、做快篩。

基於防疫優先，此行由部桃醫院副院長陳厚全隨行擔任防疫官，隨時給予建議。例如今天在專機上，陳厚全建議賴清德盡量不要移動，因此賴清德幾乎全程坐在座位上，一改過去總統或副總統出訪時，會在機艙內走動並向隨行人員打招呼。

被問到美國與宏都拉斯疫情嚴重，防疫官是否有特別提醒？Kolas說，美國與中美洲疫情相當嚴峻，且這次行程的類型，人與人接觸會非常頻繁，因此必須勤洗手、隨時噴酒精，出入隨時應配戴N95口罩，希望全程、全團包括副總統都受到最高規格的保護。

被問到賴清德在機上做什麼？Kolas表示，由於落地之後，賴清德就要與美國政要視訊對談，賴在機上看了一些資料，她也透露，賴清德是一個典型的工具人，為了調時差，說睡就可以睡，說醒就可以醒，是可以「秒睡」的體質，因此提醒趕快睡，畢竟下飛機後就要展開鐵人行程。

華航則表示，防疫安全是疫情期間最重要的議題，華航積極配合各國邊境管理及隔離措施，落實衛生主管機關各項健康管理作業，嚴格採取相關防疫措施，保障機組員、旅客及大眾健康，強化旅程安全。此次執行專機任務，亦採同等高規格防疫。

華航也說，此次專機機組員都已完成三劑疫苗接種滿14天，在國外落實「零接觸」管理，執勤後待在旅館房內休息及用餐，定期量測體溫、管控健康。