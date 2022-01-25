我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

台首創新冠病毒檢測晶片 20分鐘找出無症狀患者

記者趙宥寧／台北報導
科技部與中央研究院以及民間企業與高雄榮民總醫院（高榮）合作，開發出世界首創的「新冠病毒快速檢測晶片」。圖：國研院提供
科技部與中央研究院以及民間企業與高雄榮民總醫院（高榮）合作，開發出世界首創的「新冠病毒快速檢測晶片」。圖：國研院提供

新冠肺炎襲捲全球，各國開發疫苗與檢測技術，科技部與中央研究院以及民間企業，與高雄榮民總醫院（高榮）合作，開發出世界首創的「新冠病毒快速檢測晶片」，可在20分鐘內快速準確檢測體內病毒含量極低的感染初期或無症狀患者。該產品去年底取得衛福部食藥署緊急使用授權（TFDA / EUA），預計今年2月上市銷售，目前也正準備申請美國及日本的EUA，希望能銷售到世界各地，造福全人類。

國研院指出，目前針對新冠病毒的檢測方法有抗原快篩、抗體快篩及核酸檢測（PCR）三種，前兩種方法雖然能在15分鐘後即知道結果，但抗原快篩容易產生偽陽、偽陰性，抗體快篩在感染後期才能驗出，且也有偽陰性可能；相較之下，PCR檢測可量化Ct值 ，準確度更高，但至少需要90分鐘以上才能知道結果，加上操作繁瑣，因此普及度不高。

矽基分子電測科技股份有限公司（矽基分子）、中央研究院、科技部轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）與高雄榮民總醫院（高榮）合作，開發出世界首創的「新冠病毒快速檢測晶片」，該產品透過科技部創新科技防疫場域驗證計畫補助，在高雄榮民總醫院完成臨床驗證142例，並且通過衛福部緊急使用授權。

回顧開發過程，矽基分子運用中央研究院物理所量子電子元件實驗室團隊，先期開發的生物矽基場效電晶體（Bio-FET）平台 ，結合矽基分子自行開發的新世代檢測技術與製程，已先後取得台灣及美國專利。

接著在產品化的過程，由國研院儀科中心協助進行安規驗證；最後在科技部創新科技防疫場域驗證計畫支持下，由高雄榮總完成前期實驗及臨床驗證142例分析，終於使高靈敏度且高準確度的「新冠病毒快速檢測晶片」，於去年底取得緊急使用授權。

高雄榮總陳垚生副院長指出，該系統經新冠病毒核酸臨床檢測結果，敏感性96.8%，特異性95.1% ，且Ct值35以下的檢體，陽性一致率為100%；換言之，核酸不需經過擴增，病毒量很低還在潛伏期時，就可以檢測出來，這對防疫檢測有很大幫助，希望該系統可以為早期快速檢測能量一起努力。

國研院指出，「新冠病毒快速檢測晶片」擁有核酸檢測準確度高的優點，兼具不需經過核酸放大的超高靈敏度，因此得以大幅縮減現行核酸檢測所需時間，能使感染初期或是無症狀患者，透過唾液、鼻咽拭子或咽喉擦拭液檢測，即可在20分鐘內測得準確的檢驗結果，準確率達9成5以上。目前該產品正準備申請美國及日本的EUA，未來希望能銷售到世界各地，造福全人類。

檢測 晶片 防疫

上一則

台美副總統宏國會晤？外交部：與各國代表「自然互動」

延伸閱讀

旅遊福音 英國宣布取消「完整接種疫苗人士入境篩檢」

旅遊福音 英國宣布取消「完整接種疫苗人士入境篩檢」
檢測難約 私人大型檢測站在比佛利山開放

檢測難約 私人大型檢測站在比佛利山開放
世界整點快訊╱新規讓他有家歸不得？留學生因PCR假陽4萬元機票作廢

世界整點快訊╱新規讓他有家歸不得？留學生因PCR假陽4萬元機票作廢

賴清德25日率團訪宏都拉斯 可望與賀錦麗「巧遇」寒暄

賴清德25日率團訪宏都拉斯 可望與賀錦麗「巧遇」寒暄

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒

風波後首現身 張庭掩面痛哭 12歲女兒狂打揖求網友原諒
曙光在望 佛奇鬆口：疫情2月中可望趨緩

曙光在望 佛奇鬆口：疫情2月中可望趨緩
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設