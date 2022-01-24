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賴清德25日率團訪宏都拉斯 可望與賀錦麗「巧遇」寒暄

記者張加／即時報導
台總統府19日宣布，副總統賴清德將於28日率團出訪宏都拉斯。圖／本報資料照片
台總統府19日宣布，副總統賴清德將於28日率團出訪宏都拉斯。圖／本報資料照片

台灣副總統賴清德明(25)日將啟程出訪宏都拉斯，去程將過境美國洛杉磯，待24小時後前往宏都拉斯，賴清德在宏都拉斯除了參加新任總統卡斯楚的就職典禮，也將在宏國分別與卡斯楚及友邦貝里斯總理布里先紐舉行雙邊會談。由於美國副總統賀錦麗也確定會出席卡斯楚的就職典禮，賴清德可望與賀錦麗「巧遇」寒暄。

根據規畫，賴清德在宏都拉斯待兩夜後，將前往美國舊金山，過境24小時之後，於30日飛抵台灣，可說是緊湊的「鐵人行程」。另據了解，賴清德這次在洛杉磯及舊金山，都會與美國政要視訊對談。

這次出訪的防疫規定相當嚴格，根據規畫，全團26人加上媒體記者，規定每天都要進行快篩並回報防疫官，全團成員也將進行三次PCR篩檢，分別在啟程前、離開宏都拉斯前及回國前進行檢測，返國抵達桃園機場時，也將直接在機場進行PCR檢測。

這次出訪形式也與過去有很大不同，過境洛杉磯時，雖然僑宴取消，但仍有台僑已經準備到特使團下榻飯店歡迎賴清德，為了防疫考量，可能只會安排賴清德在遠方揮手。據悉，日前有美東台僑聽到賴清德要過境洛杉磯，準備搭機到洛杉磯參加僑宴，不過如今僑宴取消，台僑雖然失望也只能配合防疫規定。

賴清德 洛杉磯 防疫

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