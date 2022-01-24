我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

烏克蘭戰雲密布 美英撤使館人員 拜登考慮派兵

賴清德將參加宏都拉斯新總統就職 台總統府公布贈禮

記者張加／即時報導
台灣副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚的就職典禮，將致贈給卡斯楚的贈禮是一座精緻透明花器。圖／台總統府提供
台灣副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚的就職典禮，將致贈給卡斯楚的贈禮是一座精緻透明花器。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德明天將率團出訪宏都拉斯，參加新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，台總統府發言人Kolas今天表示，賴清德將致贈給卡斯楚的贈禮已經確定，是一座長、寬各10公分，高35公分的精緻透明花器，花器中以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。

Kolas表示，該作品由台南在地的設計工藝家製作。以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年的友誼。花器是經過琢磨的玻璃，冰層透光、如冰晶的唯美效果；呼應宏都拉斯新任總統卡斯楚執政100天的首要任務：「致力改善政府的透明度」。

賴清德這次前往宏都拉斯將進行「鐵人行程」，明天啟程後先過境美國洛杉磯，24小時後飛往宏都拉斯並度過兩夜，隨後飛往美國過境舊金山，待24小時之後再於小年夜飛抵台灣。

而在宏都拉斯新任總統就職前不久，總統府發布人令，由關務專長、先前任中美洲銀行董事的陳長庚出任宏都拉斯公使，本月16日生效；此政治任命引起關注，有外交人士私下說，對這項人事感到驚訝。

台外交部今回應，陳長庚為銘傳大學公共事務研究所碩士，曾任財政部關政司專門委員、中華民國常駐世界貿易組織代表團參事、財政部關務署綜合規劃組組長、主任秘書、台中關副關務長、高雄關副關務長及台北關關務長，熟悉區域經貿議題，並自110年7月起擔任台灣駐中美洲銀行（CABEI）董事。

台外交部表示，陳長庚於CABEI積極維護台灣在該行的會籍與權益，並拓展台與CABEI及中美洲地區國家的合作關係，因此奉總統任命為駐宏都拉斯共和國政務公使。

台灣副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯。報系資料照片
台灣副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯。報系資料照片

賴清德 財政部 中華民國

上一則

金融時報：解放軍出沒東部外海 台灣恐須修改作戰計畫

延伸閱讀

宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話

宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話
賴清德1/25清晨抵洛 僑胞準備包車歡迎

賴清德1/25清晨抵洛 僑胞準備包車歡迎
賴清德過境洛杉磯、舊金山 將視訊美國政要

賴清德過境洛杉磯、舊金山 將視訊美國政要
賴清德「私人」過境美 莫健將接機 「符一中原則」

賴清德「私人」過境美 莫健將接機 「符一中原則」

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪