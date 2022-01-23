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封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣

中國恐超車先開放日本福食 為台加入CPTPP添變數

記者張加／台北報導
圖為日本進口商品示意圖。本報系資料照片
圖為日本進口商品示意圖。本報系資料照片

台灣續推加入CPTPP，今年局勢有些變化。逢中日建交50周年，台灣部分黨政人士憂北京「超車」全面開放日本福島食品，以爭取日方支持；另有人擔心新加坡任輪值主席恐對台較不利，但學者認為，新加坡處理複雜政治問題很有經驗，會非常小心。

據了解，去年底台日執政黨「二加二」會談，日方「強烈要求」加速討論解除福食禁令。台方人士稱日方確有觸及此議題，但參與者為執政黨議員，非政府官員，並重申沒有時間表。

政府人士指出，各國對福島食品的處理，內容有差異，不過相信每個國家的目標都是核食不能進，「如果有汙染的核食絕對不能進」；該人士說，目前看到多數國家都解除（福食禁令）了，「台灣會怎麼樣？要看談判結果，但原則很清楚，就是國民健康、科學證據、國際規範」。

有黨政人士評估，今年中日建交50周年，中方很可能調整福食禁令。中經院台灣東協研究中心主任、WTO及RTA中心副研究員徐遵慈表示，若中國開放福食，可能是其爭取日本支持的方式之一，但不會成為日本是否支持中國加入及日本未來對中談判的關鍵議題。

徐遵慈說，中日經貿間，福島食品並非核心議題，主要還是涉及雙方市場開放，以及日本對中國很多體制存有疑慮。

至於新加坡擔任CPTPP輪值主席對台灣申請案的影響，徐遵慈認為，新加坡對於處理比較複雜的政治問題，尤其是兩岸申請案涉及高度複雜政治性，其經驗嫻熟，應會非常中立、謹慎擔任主席國，以會員體的共識決作為處理兩岸個別申請案的基礎。

日本經濟產業大臣萩生田光一日前與新加坡貿工部長顏金勇會談，雙方同意CPTPP圈子應擴大，但新加入國或地區須完全符合高標準。

日本 新加坡 北京

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