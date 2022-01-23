台灣本土確診增52例 春節假期在即 是否升3級警戒受矚

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店櫃檯男員工確診，酒店宣布配合清消封館到1月26日，縣衛生局全面篩檢員工和住客共千餘人。圖／宜蘭縣政府提供

圓山女廚師親友 4人染疫

台灣23日新增52例本土新冠肺炎患者，其中北市與宜蘭出現不明傳染源個案。台衛福部長陳時中 表示目前疫情 管制沒有大規模轉變的計畫，但他表示滾動檢討是必然的，未來兩、三天社區擴大篩檢 結果，將成為疫情管制是否升級的關鍵。

本周六春節長假即將展開，台灣23日新增52例本土個案，包括桃園遠雄自貿港區30人、高雄港15人、西堤餐廳兩人，另有兩起不明感染源的台北圓山飯店女廚師親友4人和宜蘭長榮鳳凰酒店確診1人。對於外界詢問是否春節前升至三級警戒，陳時中說他較擔心桃園遠雄自貿園區確診移工假日外出，是否擴大社區感染，就看這幾天擴大篩檢狀況。

園區停工 近3千員工居檢

亞旭電子廠爆發群聚，遠雄自貿港區昨再增30人染疫，鴻海集團旗下的鴻佰科技17人確診，該園區裡累積100人確診。陳時中表示，園區內動線重疊，餐廳共用，交通車採自由座，已要求園區全面停工，近3000名員工居家隔離至1月25日，同住家人加強自主健康管理，不能任意移動，出門也不可搭乘大眾運輸。亞旭、鴻佰2家公司所有員工加設電子圍籬，居家隔離3天。

和亞旭確診移工（案18219）同職場的320名移工，已移至集中檢疫所隔離14天；另自貿區其餘移工14人送集中檢疫所、3人確診送醫，373人於宿舍就地隔離。

24日起，加值園區外的自貿港區4500人工作人員均需做PCR採檢；居家隔離中的近3000名員工將在24日PCR2採，另加發快篩試劑供員工和家人日後自行採檢。

移工放假外出 恐影響社區

針對桃園疫情，陳時中說，未來兩天是觀察重點，就怕之前確診移工放假外出對社區帶來影響。如果第一圈守住，第三圈只是零星個案，控制程度較高；現在仍維持二級警戒加強版，春節防疫政策有待觀察滾動式檢討。行政院長蘇貞昌昨視察指揮中心表示，Omicron傳播雖然快速，但傾向輕症和無症狀，呼籲民眾戒慎但不用恐懼。

高雄港群聚增加15人染疫，陳時中表示，將持續設置社區篩檢站，包括六處高雄港篩檢站、兩處社區篩檢站，透過港區實聯制通知港埠工作人員至篩檢站採檢。莊人祥指出，篩檢站先做快篩，接著再做PCR。

由於台北圓山飯店、宜蘭長榮鳳凰酒店均出現不明感染事件，被問及「是否建議民眾避免走春？」陳時中說，「疫情沒有嚴重到這樣，生活總是要過的」，與家人團聚也是家庭中親情中重要的一環，但沒有必要往人群聚集的地方跑，或與不戴口罩與人親密接觸。