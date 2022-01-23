拉法葉佣金求償戰還在打 台海軍砸262萬美元與法對決

海軍拉法葉艦。（本報資料照片）

台北地檢署追討海軍拉法葉艦佣金案不法所得，獲瑞士法院裁定須返還台方2.66億美元。但法方現在主張此案涉雙重求償，要求瑞士法院凍結這筆款項。海軍計畫投入7000餘萬元台幣預算 ，要和法方爭這筆款項返還。

海軍一方面仍和法方原廠打爭取收回不法所得的官司，但台方現又以中科院為統包商，編列金額高達431億5990萬1000元台幣（約15億4335萬4899美元）與法國原廠合作進行海軍康定級艦性能提升案，雙方關係微妙。

海軍2022年度預算案新增「保障國家權益仲裁雙重受償委任律師」費用，高達7332萬元台幣（約262萬美元），將投入拉法葉佣金雙重受償案所需仲裁律師費。

海軍表示，針對台北地檢署主動向瑞士法院追討軍火偏客汪傳浦不法所得勝訴，同意返還2.66億美元，但法商主張涉及雙重求償要求瑞士凍結返還部分，由司法單位處理中。海軍支持司法正義伸張態度，全力配合辦理，若勝訴除可增加國人對這項跨國仲裁案的信心，也可將汪氏不法所繳回國庫。

海軍表示，此案由經兆國際法律事務所，將委由法國德克律師事務所執行仲裁程序。