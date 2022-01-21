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馬英九養成慢跑習慣...竟與在蔣經國面前出糗有關

記者劉宛琳／台北22日電
前總統馬英九過去擔任前總統蔣經國英文秘書，負責傳譯工作。(圖:讀者提供)
前總統馬英九過去擔任前總統蔣經國英文秘書，負責傳譯工作。(圖:讀者提供)

「經國七海園區」今天開幕，前總統馬英九受邀出席。馬英九喜歡慢跑眾所皆知，不過這個習慣居然與前總統蔣經國有關。馬英九當年剛學成歸國時體重「頗有份量」，第一次在蔣經國面前幫忙翻譯時，一坐下就撞到茶杯潑了一桌，讓他當下尷尬極了，才決心跑步減重。

1980年，總統府第一局局長周應龍推薦馬英九接任總統府第一副局長，改變了馬英九的一生；1982年1月，馬英九開始兼任總統英文祕書，負責傳譯工作，處理蔣經國的英文函電。

馬英九說，第一次上場有點緊張，四肢不太協調，「再加上當時算是個胖子」，體重近90公斤，是這輩子最有「份量」的時候，剛坐下傳譯專屬座位（在蔣經國與外賓之間的小板凳），膝蓋直接頂到小茶几，差點把茶杯撞翻，茶水潑了一桌。

「我那時候真的是尷尬得不得了，心想第一天上班就出狀況，完蛋了。」馬英九當時抬眼偷瞧蔣經國，但蔣似乎不以為意，後來還特別交代把小茶几與板凳間的空間拉開一點，以容納這位新來的「胖祕書」，也讓馬英九第一次感受到蔣經國對部屬的包容。

馬英九笑說，回想起來剛回國的時候，真的是蠻胖的。有一次去外交部拜訪時任外交部次長的錢復，錢復一看到馬英九，立刻皺眉說：「英九啊，你太胖了，至少要減30磅（14公斤）才行」。體重接二連三遭到批評，讓馬英九決定恢復在陸戰隊養成的跑步習慣，到現在還持之以恆。

蔣經國對馬英九的關愛與提拔也反映在人事的安排上。1984年6月，總統府祕書長沈昌煥轉達蔣經國的指示，要馬英九接替陳履安，擔任國民黨副祕書長，負責政黨外交。當時黨副祕書長是很高的職位，這個任命引發黨內震撼，不過反應不差，大多認為蔣經國有遠見，在培養年輕世代。

馬英九 蔣經國 國民黨

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