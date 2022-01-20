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賴清德過境美國遭北京批評 陸委會：台灣不會屈從

記者呂佳蓉／即時報導
台灣副總統賴清德。圖／台總統府提供
台灣副總統賴清德。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德以總統特使身份出席宏都拉斯新總統就職大典，並將過境美國。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，這是操作「倚美謀獨」的伎倆，反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式官方往來；陸委會則回應，我方不會屈從。

陸委會表示，台灣不接受中共方面對賴清德出訪過境美國的無理批判打壓。對岸不願面對中華民國台灣存在的事實，長期在國際間以其錯誤定位的「一中原則」、蠻橫限縮台外交空間，完全無助兩岸關係發展，台方也絕不會屈從。

陸委會強調，賴清德以總統特使身分參加宏國總統就職典禮，肩負鞏固邦誼、深化合作與強化台灣國際參與之任務；台美是共享民主價值與區域安全利益的重要夥伴，台灣將持續加強友好關係、展現自我價值力量，應對來自對岸的各種威脅挑戰。

中國國台辦今以發言人朱鳳蓮的名義指出，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號，挺台謀獨只會進一步禍害台海和平穩定，只會招致玩火自焚的後果。

據外媒報導，宏國政權交接委員會已公布美國副總統賀錦麗在內等出席的外國元首與特使名單，賴清德可望與賀錦麗同台，外界也預期台美兩國副元首將在國際場合進行互動。

賴清德 賀錦麗 中華民國

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