賴清德過境美國遭北京批評 陸委會：台灣不會屈從

台灣副總統賴清德。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德 以總統特使身份出席宏都拉斯新總統就職大典，並將過境美國。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，這是操作「倚美謀獨」的伎倆，反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式官方往來；陸委會則回應，我方不會屈從。

陸委會表示，台灣不接受中共方面對賴清德出訪過境美國的無理批判打壓。對岸不願面對中華民國 台灣存在的事實，長期在國際間以其錯誤定位的「一中原則」、蠻橫限縮台外交空間，完全無助兩岸關係發展，台方也絕不會屈從。

陸委會強調，賴清德以總統特使身分參加宏國總統就職典禮，肩負鞏固邦誼、深化合作與強化台灣國際參與之任務；台美是共享民主價值與區域安全利益的重要夥伴，台灣將持續加強友好關係、展現自我價值力量，應對來自對岸的各種威脅挑戰。

中國國台辦今以發言人朱鳳蓮的名義指出，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號，挺台謀獨只會進一步禍害台海和平穩定，只會招致玩火自焚的後果。

據外媒報導，宏國政權交接委員會已公布美國副總統賀錦麗 在內等出席的外國元首與特使名單，賴清德可望與賀錦麗同台，外界也預期台美兩國副元首將在國際場合進行互動。