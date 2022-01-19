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司馬中原傳桃色風波 兒護家產爆案外案 偵查結果出爐

記者王聖藜／台北報導
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

作家司馬中原喪偶後傳出身邊多了陳姓女子為伴，傳「桃色風波」，司馬中原大兒子吳融賁疑擔心家產問題，委託宋姓、林姓男子幫忙處理，事後卻控告宋、林恐嚇、竊盜罪。台北地方檢察署偵辦，今天處分宋、林不起訴。

現年88歲的司馬中原本名吳延玫，是知名文學小說作家，因常在電視、廣播上說鬼故事，素有「鬼王」稱號。

2020年10月，吳融賁報案指宋姓、林姓男子，擅闖父親台北市吳興街的老家，偷走價值60萬元(新台幣，約2.2萬美元)的古文物、古文獻，又控告宋、林恐嚇要他支付150萬元(約5.4萬美元)等，否則就要對司馬中原不利。

檢方偵辦，傳喚宋、林出庭。他們供稱，確實向吳融賁討債，債務關係的發生是因吳融賁懷疑司馬中原喪偶後，與一名陳姓女秘書過從甚密，吳融賁懷疑陳姓女秘書是胞弟吳融昊找來接近父親、謀取遺產，所以希望宋、林把陳女趕走。

宋姓、林姓男子稱，會進入司馬中原的舊家，是因司馬中原的子女準備賣屋，約了清運公司搬運家中所有堆積物，他們給了清運費用後，撿了玻璃瓶、唱片、紙張等物去變賣，並沒有偷竊。

檢察官認為，吳融賁曾委託宋、林處理司馬中原的私事，沒有證據證明宋、林追討費用時涉及恐嚇；宋、林花錢買清運公司獲授權處理的一些雜物，也不構成竊盜罪，偵結時處分宋、林二人不起訴。

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