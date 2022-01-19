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近10年首家取得執照 台灣「鏡電視」新聞台過關

中央社記者蘇思云台北19日電
鏡電視案在NCC委員會議審議中，諸多附加條款下通過該申請案，成為台灣近十年首家准設的新聞台。記者杜建重／攝影
鏡電視案在NCC委員會議審議中，諸多附加條款下通過該申請案，成為台灣近十年首家准設的新聞台。記者杜建重／攝影

歷時兩年多審查，台灣NCC昨天通過鏡電視新聞台申請案，成為近十年來第一個新申設過關的新聞，預計在三至六個月上架。不過NCC附帶14項廢止條款，一旦中資直接、間接投資或敵對勢力滲透，NCC將祭出廢止權，這也是頻道申設案首次提出台。

精鏡傳媒在2019年底向NCC遞件申請鏡電視新聞台，過程中多次補件，後來在2021年5月初重新送出新版營運計畫書，把原本董事長裴偉換成前大眾銀董事長陳建平，鏡電視則在2021年9月下旬通過外部諮詢會議。

NCC昨天歷時四小時多的討論，許可鏡電視新聞台申設案，並提出12項負擔、14項附款保留廢止許可權與16項行政指導。NCC內容處處長黃文哲表示，申設案主要從三方向審查，包括申請案對商業環境有無幫助、公司跟過去負責人與鏡周刊關聯性如何、專業自主性能否維持。

黃文哲表示，NCC這次也提出14項附款作為保留廢止許可權，包括防範境外勢力干預，公司不能接受滲透來源（中資）直接、間接投資和委託資助經營新聞，跟中國大陸來往必須符合兩岸人民關係條例，此外，股東要給頻道足夠財務支持、遵守經營權跟所有權分離原則，過半數董事應由非股東的自然人擔任等。

NCC委員林麗雲、王維菁預計將針對本案提出不同意見書，論點主要有四點，包括申請人頻道定位不明確很難對電視產業有正面影響；申請人資金跟執行能力難以實現營運計畫；台灣新聞台密度高，但難以保證新聞觀點與內容主題的多元性與豐富性；申請人號稱股權分散，但是對實質控制人仍有疑慮。

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