「海中皮卡丘」 研究人員發現新金門海蛞蝓物種

《金門海蛞蝓》新書發表會上，作者洪清漳及黃秀婷兩人說「海蛞蝓」是「海中的皮卡丘」，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影

金門國家公園管理處委託「金門縣戰地史蹟學會」洪清漳老師及黃秀婷，耗時2年深入調查、拍攝及撰寫，完成《金門海蛞蝓》一書，兩人都說，在寒冬下海拍攝，真的是冷到骨子裡，讓人印象深刻。

金門國家公園管理處昨辦《金門海蛞蝓》新書發表會，兩人現場分享調查及拍攝海蛞蝓的艱辛歷程，吸引不少關心金門生態的民眾到場參加。

退休 國中老師、也是生態觀察家的洪清漳表示，雖說是歷經近2年的調查結果，其實他前後觀察記錄將近8至9年，紀錄海蛞蝓共計6目34科169種，其中與台灣相同的物種30種，有55種為台灣新紀錄種，另有84種列為未知種，甚至很多品種都是圖鑑沒登錄；也有人叫海蛞蝓，「海中皮卡丘」。

洪清漳說，會想記錄主要是很有興趣，一想到很多物種只有金門有，或是發現這麼多物種都沒被外界發現，他與搭檔就想更認真的拍攝與記錄，希望讓世人知道，金門原來有這麼多未知的物種。

「常常到處去拍照，晚上爬文找資料」黃秀婷透露，這是她這2年來的日常，她說，她每次去海邊拍攝，常常會陷在泥中，印象最深的是，曾經為了要記錄海蛞蝓痴等許久，某次還等到夜幕低垂、海霧升起，迷失了方向，讓他們嚇了一大跳。

本來從事服務業的黃秀婷說，疫情 過後，她專心在做紀錄，曾經遇到攝氏低溫 4度時去海邊，為的就是想了解不同溫度，海蛞蝓會不會出現，她記得，手一碰到海水，抬起來手都凍紅了，當中真的很辛苦。

《金門海蛞蝓》書中收錄了許多精彩的海蛞蝓生態圖片，輔以簡明的文字解說，介紹海蛞蝓的種類、棲地及生態習性等，讓讀者可以深入瞭解繽紛的海蛞蝓世界。

洪清漳表示，海蛞蝓分布範圍廣泛，棲息環境可區分為沙灘、泥灘地、河口沼澤、鹹水湖泊及低潮帶礁岩石礫類型。形態體型變化大，從1毫米到數百毫米，色彩美麗多姿。

過去的調查文獻低估金門海域裸鰓動物海蛞蝓的物種多樣性，可歸因於海蛞蝓調查研究的「三難」：「一難」是觀察海蛞蝓的困難、「二難」是物種鑑定的困難、「三難」是對應物種中文名稱的困難。