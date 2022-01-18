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方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

記者呂佳蓉／台北即時報導
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

資深藝人方芳接受中國中央廣播電視總台訪談時，表明希望中國能好好出手教訓台灣，甚至語出驚人表示：「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害」。台灣陸委會18日表示，赴中公眾人物不該配合統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，若有違法將依法處理。

➤➤➤方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

台陸委會表示，「看台海」是中共中宣部所領導「中央廣播電視總台」的官方網路媒體平台，其運用長期在中國發展的台灣藝人對台進行統戰宣傳，政治意圖十分明顯。台方已注意到中共近期加強對台進行促統「輿論戰」，但此等作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

台陸委會指出，台灣人民嚮往的是民主體制與自由多元開放的公民社會環境， 希望台灣人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心。

台陸委會也稱，提醒台灣人赴中國發展及公眾人物接受中媒專訪時，不該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，並應遵守兩岸條例及相關法令等規範。台陸委會已會同相關機關，持續關注中方相關統戰情形，倘有涉及違法情事，將依法處理。

方芳近來在訪談中提及，自己雖然在台灣長大，但如今台灣的狀況讓她不忍心看，直言期望兩岸能統一，更批評台灣的政治人物。

方芳稱，「我們兩岸都是中國人，只有兩岸和平統一了，我們未來子子孫孫才有希望」。此外，她更笑指身為中國人，要講一句管小孩子的老話，「小孩講道理，就可以聽一聽；小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。所以我期待，我真的非常期盼，看到兩岸統一的那一天。」

中共

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