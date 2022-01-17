台灣首座 亞洲第一 蔣經國總統圖書館面世

紀念前總統蔣經國的「經國七海文化園區」即將開放，以生前居住的七海寓所、新設立的蔣經國總統圖書館為園區核心；圖書館一樓陳列廳展出許多家居生活照片。記者蘇健忠／攝影

台北市政府和蔣經國 國際學術交流基金會興建、營運的「經國七海文化園區」，歷經10年波折，在蔣經國逝世30年後完工，1月22日將正式開幕，開園後除將開放蔣經國故居「七海寓所」，園區內並成立蔣經國總統圖書館 ，這是中華民國第一座總統紀念圖書館，也是亞洲規模第一的總統圖書館。

22日開幕儀式，蔡英文總統將親臨出席，前總統馬英九、前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、前市長郝龍斌及外國駐台大使等都有受邀，蔣經國嫡長孫蔣友松也將與會。

台北市政府2006年7月18日公告七海寓所為市定古蹟 ，2008年10月擴大古蹟指定範圍，規畫設置經國七海文化園區，總面積3.98公頃。

23日起開放入園參觀

蔣經國基金會在2012年7月向北市府遞交七海文化園區OT暨BOT的規畫構想書，以興建營運總統圖書館及管理七海故居為主要內容，2015年4月完成簽約，取得興建與營運50年的權利。後來為了園區內的蔣經國總統紀念圖書館建築是否容許學人宿舍的住宿設施，引發爭議，直到2018年開始興建，去年全部完工，但因疫情限制，延到今年1月22日才正式開幕，23日開放民眾參觀。

七海文化園區位於北市大直北安路旁，一側是國安局特勤中心，一側是海軍司令部。園區目前主要有3棟建築，一是原先的蔣經國夫婦居住的七海寓所，位在園區入門後的左側，為兩層樓建築；另外兩棟建築分別是全新設計建築的蔣經國總統圖書館與遊客中心。七海寓所與圖書館中間有七海潭相隔。

七海寓所是蔣經國在台灣唯一保存下來的故居，內部陳列一如當年蔣經國生前布置。園區建築主體蔣經國總統圖書館是一座兼具博物館功能的數位圖書館，除了蔣經國文物陳列，並將以服務全球漢學研究社群為宗旨。圖書館並與聯合報資料庫合作，取得大量民國50、60年代圖檔，未來更將整理所有與蔣經國有關的史料。

設計園區的國際知名建築師符傳禎，歷時8年半，以東方傳統建築結合西方自由思想的設計理念，打造出格局剛正、內裝簡潔，展現蔣經國踏實內涵。建築素材鑲嵌台灣元素，彰顯蔣經國「我來了台灣40年，我也是台灣人」的精神。

兩蔣日記將可數位查索

蔣經國基金會執行長朱雲漢指出，外界關切的「兩蔣日記」，目前暫存美國史丹福大學胡佛研究所檔案館，將來遲早會在蔣經國總統圖書館提供全文的數位化公開查索，「一定會實現」，故總統蔣中正的日記電腦早已輸入，就等50年期約到就全上線，蔣經國日記也將比照辦理。