中國砍單 立陶宛百年啤酒廠：台灣更愛我們產品

圖為立陶宛現存歷史最悠久啤酒廠「沃福斯」執行長霍巴巧斯卡斯。中央社

受立中外交風波影響，立陶宛 歷史最悠久啤酒廠「沃福斯」去年秋天喪失所有中國訂單。執行長霍巴巧斯卡斯告訴中央社，沃福斯熱愛自家產品和消費者，但「愛必須是互相的」；若來自台灣的愛更多，「何不更投入於此」？

● 168歲啤酒廠 歷史洪流中屹立

沃福斯（Volfas Engelman）的品牌歷史可追溯至1853年，原本是分別由猶太裔的沃福斯及德裔的恩格曼創立的酒廠，後來於1927年合併。酒廠雖在蘇聯占領時期遭「國有化」，品牌名稱Volfas Engelman也因「政治不正確」遭變更，但商標上分別代表沃福斯及恩格曼的狼與獅以及牠們共同守護的酒桶，倒是在歷史洪流中屹立不搖。

中央社記者本月上旬前往立陶宛第二大城考納斯（Kaunas），在沃福斯酒廠的「啤酒實驗室」專訪霍巴巧斯卡斯，品嚐各式精釀啤酒。沃福斯所有啤酒都在考納斯釀製。

酒廠現址距考納斯火車站步行10分鐘以內，在街上老遠就能看見巨大發酵塔上以立陶宛文字及一顆愛心圖樣構成的溫馨提示：「Volfas Engelman愛你」。

這句話可不是隨便說說。沃福斯雖非立陶宛規模最大酒廠，卻是最受立陶宛民眾喜愛的幾個品牌之一，且在女性消費者間特別獲青睞。

霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）說，「客戶愛我們，所以我們也要讓他們知道，我們愛他們，這份愛就體現在我們的產品」。

他在德國 慕尼黑（Munich）取得「啤酒侍酒師」專業證照，任職沃福斯10年來，致力提升啤酒的品飲文化、塑造沃福斯品牌的「紳士」形象。他要讓各界認識到，啤酒可以精緻、優雅，專業門檻不比葡萄酒低。

「我們也期許自己是紳士」，霍巴巧斯卡斯說，「尊重自己和別人的紳士無論做任何事，都絕不在品質上妥協」。近10年來，沃福斯的營運規模成長3倍，霍巴巧斯卡斯說，這要歸功於公司全體上下對品牌的認同，「愛你所做的事，你就會努力把事情做好」。

● 中國突然不愛沃福斯 台灣人努力買爆

霍巴巧斯卡斯指出，沃福斯2020年中進入台灣市場，第一年試水溫，銷售量約8000公升，但2021年即上衝18萬公升，成長23倍。

他謙稱，這個成長幅度看似驚人，但基數小恐怕是重要因素。台灣合作夥伴告訴他，沃福斯在去年12月舉行的台北國際食品展大受好評，許多零售業 者表達興趣，「不知道這是不是台灣人禮貌使然，不方便說壞話」。

不過，沃福斯的市場行銷團隊緊盯網路與媒體上世界各地消費者對公司產品的評價，目前來自台灣的評價確實相當高。

霍巴巧斯卡斯說，若台灣消費者能踴躍在社群媒體或各式評分平台分享對沃福斯啤酒的看法，「這將大大激勵我們」，並給團隊更多動力思考為台灣市場「來點不一樣的」。

不過，幾乎就在台灣消費者「買爆」沃福斯啤酒、感謝立陶宛「力挺」台灣時，同樣的品牌在中國被狂刷負評。

霍巴巧斯卡斯說，去年夏季尾聲公司在中國的合作夥伴突然來訊詢問：立陶宛到底怎麼了？

「我們搞不清楚發生什麼事」，霍巴巧斯卡斯說，「我們不懂、也不想涉入政治」，但被中方夥伴告知中國網路和媒體一片批評，立陶宛商品被市場抵制，零售業者不想進貨，最後沃福斯啤酒於10月接獲通知，到年底的訂單全被取消。雖然沒有商品卡在運途中，但與中方尚有款項待結清。

中國消費者似乎瞬間不愛沃福斯了，但事實上，沃福斯近幾年在中國的銷售成長可觀。

沃福斯約7年前進入中國市場，經數年耕耘，2020年銷售量來到70萬公升，去年達到120萬公升，今年原定目標是200萬公升，也就是去年台灣市場銷售量的10倍有餘。但，沃福斯如今在中國的前景未明。

● 立中關係緊繃 中國制裁不言自明

事實上，立中關係原本就因為立陶宛去年5月率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制等事件而緊繃。8月後，北京更以「台灣代表處」獲允在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立為由，持續擴大對立陶宛的外交、經貿施壓，12月更要求德國等歐洲國家的企業將立陶宛自供應鏈排除。

然而，言談之間，霍巴巧斯卡斯似乎不想多碰觸中國對立陶宛「不言自明」的非正式制裁。

● 同樣面對大國壓力 立陶宛更懂台灣感受

沃福斯啤酒實驗室空間設計風格高雅，設備與用具處處透露對細節的講究。坐在實驗室中可容納約50人的小型酒吧，霍巴巧斯卡斯談到立陶宛與台灣彼此親近的基礎。

他說，30年前，立陶宛為脫離蘇聯、恢復自由與獨立而奮鬥、犧牲，因此容易與有類似遭遇的民族同情共感。較小型國家有不同於較大型國家的需求與行為模式，因此較容易相互理解，包括與大國交手的壓力。

歐洲是啤酒「重度消耗區」，其中以捷克去年每人年平均飲用近145公升居冠，立陶宛近90公升也擠入前10名。

無論飲用量為何，立陶宛有悠久釀酒傳統、發展出多元地方特色，且啤酒是重要社交工具，在戰爭時期甚至是支撐官兵活下去的重要物資、因此酒廠復原速度比醫院還快，是不爭事實。

對於記者打趣稱啤酒可能是「挺台」催化劑，看看捷克、立陶宛等熱愛啤酒的國家就略知一二，霍巴巧斯卡斯笑答，「可能喔」，並詢問啤酒在台灣是否也是「國民飲品」。

不過，就算台灣民眾偏好葡萄酒也沒關係，霍巴巧斯卡斯說，立陶宛與另一個被迫持續面對強鄰俄羅斯壓力的國家喬治亞也十分友好，而喬治亞是知名的「葡萄酒聖地」。