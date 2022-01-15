我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪、高官離職

英國史學家：中國2023年將加強對台軍事施壓

中央社台北15日電
英國知名史學家佛格森（Niall Ferguson）15日在視訊演講中示警，中國可能在一年之後升高對台軍事壓力。中央社
英國知名史學家佛格森（Niall Ferguson）15日在視訊演講中示警，中國可能在一年之後升高對台軍事壓力。中央社

英國知名史學家佛格森今天示警，中國可能在2023年升高對台軍事壓力，台灣應該加強準備，關鍵在於嚇阻，要讓中國瞭解軍事進犯代價過於高昂；美國在重申對台承諾之時，也應尋求化解美中緊張關係，避免第二次冷戰與爆發熱戰。

佛格森（Niall Ferguson）今天在台北政經學院基金會（TSEF）與清華大學台北政經學院（TSE）合辦的講座上回答提問時，把台灣形容成前一次冷戰時期的柏林圍牆、古巴和波斯灣；並指出，他知道台灣希望冷戰不要再次發生，但他認為無法避免，原因在於中國內部的政治，而這一切取決於中共總書記習近平的盤算。

目前在美國史丹佛大學擔任資深研究員的佛格森說，習近平把兩岸統一當作執政終極目標，且急迫性甚於以往，原因在於中國內部出現各種問題，包括經濟成長減緩、人口嚴重老化和無法再藉槓桿效應拖延債務問題，乃至中國國際形象遭到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與戰狼外交嚴重削弱。

他在回答新冷戰和台灣夾在美中抗衡的問題時說，中共今年秋天將舉行第20次全國代表大會，因此他不認為北京今年會對台灣採取風險性的行動，但今年過後，中國對台灣的壓力將會升高。

曾在2020年1月訪台並自稱「愛上台灣」的佛格森說，台灣安全需要依靠美國及其盟友，但美國除了口頭發表對台安全承諾，也要追求冷戰時期的「低盪」（原文為法文détente，意指緊張降低的狀態），以避免冷戰初期發生的韓戰及其後的越戰等熱戰（hot wars）。

佛格森從2018年起，便主張世界將陷入以美國和中國對立為主軸的「第二次冷戰」。他今天說，在台海議題上，美國若持續對台發表安全承諾，與中國打交道時又保持對峙態度，結果恐引發以台灣為戰場的軍事衝突，那將是台灣的惡夢情境；嚇阻是關鍵，這也是美國要做的事。

這場講座上午在位於台北大直的蔣經國總統圖書館舉行，是台北政經學院基金會與清華大學台北政經學院今年一系列講座、圓桌論壇與國際會議的第一場活動，探討疫情對經濟、社會、政治、地緣政治的影響，由中央研究院院士吳玉山主持，美利堅大學國際服務學院教授艾查里亞（Amitav Acharya）與談。

疫情 習近平 中共

上一則

政局緊繃 台對陸貿易順差 去年卻飆出1716億美元新高

延伸閱讀

這些因素 恐導致美國今年通膨居高不下

這些因素 恐導致美國今年通膨居高不下
英國2022新生兒起名預測出爐 動畫人物和足球員上榜

英國2022新生兒起名預測出爐 動畫人物和足球員上榜
防依賴中國 美參議院擬規定國防部2026年前禁購中稀土

防依賴中國 美參議院擬規定國防部2026年前禁購中稀土
美國鬧血荒 紅十字會：捐血抽超級盃門票

美國鬧血荒 紅十字會：捐血抽超級盃門票

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國身亡 郝龍斌：他受癌所苦 又對國家和國民黨失望

2022-01-10 23:43
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

2022-01-12 14:40

超人氣

更多 >
楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量
獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入

獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達