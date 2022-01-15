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台灣新增6例本土、72例境外 入境確診以美國23例最多

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫／台北15日電
發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、研發組副組長吳秀梅、醫療應變組副組長羅一鈞。記者許政榆／攝影
發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、研發組副組長吳秀梅、醫療應變組副組長羅一鈞。記者許政榆／攝影

台灣新增78例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及72例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天境外72例，落地採檢46例、居家採檢有46例，美國最多有23例。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為38例男性、31例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(23例)、加拿大(10例)、印尼及越南(各3例)、法國及澳大利亞(各2例)、新加坡及德國(各1例)移入；另27例調查中。入境日介於去(2021)年11月4日至今(2022)年1月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,233,163例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,213,414例排除)，其中17,769例確診，分別為3,033例境外移入，14,682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案17765)，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新加坡 越南 陳時中

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