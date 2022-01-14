墜海F16Ｖ飛官陳奕 軍方證實罹難殉職

空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第4天，搶救黃金72小時結束，28歲上尉飛官陳奕失聯，晚間傳來罹難殉職。陳奕先前就讀官校時，曾登上空軍司令部臉書，強調自己因為想飛而加入空軍。圖/引自空軍司令部臉書

空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第4天，搶救黃金72小時結束，28歲上尉飛官陳奕失聯，軍方搜救打撈戰機殘骸行動持續，但晚間傳來不幸消息，檢方鑑定尋獲疑陳奕生理組織，與陳姓飛官母親存在一親等關係，研判採檢檢體都是陳奕飛官組織。

聯隊證實接到檢方通知，已告訴在基地等待消息的家屬，家屬哀痛，聯隊說，會依軍人退伍撫卹條例規定辦理撫卹公祭。

日前軍方帶家屬到失事海域東石鄉水溪靶場堤岸「召喚、集氣」，蔡英文 總統昨天慰問家屬，下達加快搜救命令，空軍司令部證實，搜獲包括彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣，還有部分疑似生理組織。

按規定發現疑似飛官身體生理組織，應通報在地朴子警分局做筆錄，報檢察官 行政相驗，為爭取時效，軍警協調，未做筆錄，報請檢察官率法醫採集檢體，加速辦理鑑定相驗。

陳奕上尉11日下午在東石水溪靶場，進行俯衝炸射練習時失事墜海，未跳傘，陳奕是剛分發到嘉義基地的新科飛官，F-16總時數62.2小時家住南投縣名間鄉，未婚有女友，空軍官校106年班畢業，目前總時數324.05小時，去年完成F-5戰機訓練後，分發第四聯隊21作戰隊進行換訓。