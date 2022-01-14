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台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害

記者周志豪／台北報導
宜蘭地方檢察署14日表示，涉及貪污與洗錢遭列被告的宜蘭縣長林姿妙（前中）遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回，待後續配合調查。（中央社）
宜蘭地方檢察署14日表示，涉及貪污與洗錢遭列被告的宜蘭縣長林姿妙（前中）遭廉政署與檢方約談，經訊問後認為林姿妙還有配合調查的必要，無保請回，待後續配合調查。（中央社）

宜蘭縣長林姿妙遭宜蘭地檢署與廉政署以調查貪汙罪嫌約談，凌晨獲無保請回。國民黨今辦記者會批評，司法應毋枉毋縱，但應有所本，蘭檢在對林是否涉案證據都付之闕如下大動作約談，已傷害林政治名譽，質疑是為年底選舉政治迫害。

律師簡榮宗表示，蘭署昨天陸續約談30餘人，搜索30餘處，認為可能涉羅東弊案，但令人質疑的是，相關案件號稱108至109年就掌握相關證據，為什麼111年才偵查搜索，年底要地方九合一選舉，啟動時間點有瓜田李下問題。

簡榮宗說，搜索扣押是強制手段，刑事訴訟法規定要於必要時才能搜索，但這次蘭檢大規模搜索，最後也是將相關被約談的林姿妙、羅東鎮長吳秋齡無保請回，證明沒有林姿妙強烈涉案證據，大砲打小鳥。

簡榮宗說，縣長與鎮長都是重要地方父母官，在證據與涉案不明確下，有沒有必要大陣仗製造輿論恐慌？司法應是獨立的，執行要留意法律要件，有確切證據就毋枉毋縱，但若只是懷疑就這樣大陣仗難免被解讀是為選舉與政治迫害而搜索。

國民黨文傳會主委凌濤則認為，宜蘭地檢署在沒有具體證據下，就大動作搜尋30幾個政府與林姿妙等人私人處所，平白讓林受到名譽損傷，這就是民進黨要獲得的政治利益，國民黨一定捍衛林在過程中應該澄清、捍衛的名譽。

凌濤呼籲，從中二立委補選開始，民進黨透過檢調，搭配名嘴、鋪天蓋地的網路攻擊，對雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，到現在的林姿妙政治追殺，就是要獲取民進黨政治利益，缺乏民主精神、道德底線。

國民黨考紀會主委李貴敏表示，民主國家中司法不可當作對不同政黨迫害手段，但民進黨現在卻以國家機器、網路、媒體側翼為所欲為，恐將讓我國好不容易得來的民主，摧毀在民主獨裁的民進黨政府手上。

李貴敏說，究竟有什麼證據證明林姿妙涉案，要讓昨天檢調才大動作搜索、約談、夜間取供？還是因為林政績獲地方好評，施政支持度民調高，年底選舉要來了，民進黨可能候選人比不上林，才這樣恐嚇？司法應歸司法，不要用於政治迫害。

李貴敏認為，無保請回是檢察官認為可能沒有證據證明，蘭檢在沒有證據情況下，對縣府與縣市父母官住所可以直接這樣搜索？對宜蘭縣民有基本尊重？台灣民主得來不易，不要讓台灣人民在綠色威權恐懼下，司法人員應盡快讓事實還原。

民進黨 國民黨 刑事訴訟

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